Advertisement

عربي-دولي

البحث عن ناجين من زلزال المغرب مستمرّ في سباقِ مع الزمن

Lebanon 24
11-09-2023 | 21:00
A-
A+
Doc-P-1106535-638300806141683851.jpg
Doc-P-1106535-638300806141683851.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسابق فرق الإنقاذ في المغرب الزمن للبحث عن ناجين بين الأنقاض، في اليوم الثالث على الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد، مخلّفا أكبر عدد من الضحايا خلال أكثر من 6 عقود.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد الضحايا إلى 2497 قتيلا، و2476 مصابا، مع استمرار السلطات في جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى.
Advertisement

وبالتزامن، واصل أفراد من القوات المسلحة المغربية، عمليات البحث بين الأنقاض للبحث عن ناجين أو انتشال جثت، في حين انضمت فرق إنقاذ أجنبية لتلك الجهود خاصة في القرى الجبلية جنوبي مدينة مراكش القديمة.
وتوالت عروض المساعدات الدولية للسلطات المغربية، والتي قبلتها من 4 دول هي "الإمارات وإسبانيا وقطر والمملكة المتحدة".

وأثارت تلك الجهود الكثير من التساؤلات عن الموعد الذي ستستمر خلاله جهود البحث عن ناجين تحت الأنقاض، والفترة التي بإمكان العالقين تحملها منذ وقوع الزلزال، ومتى تقرر السلطات المغربية انتهاء عمليات البحث وبدء مرحلة رفع الأنقاض وإعادة الإعمار.

من جانبه، قالت أستاذة وخبيرة الطب الشرعي، إيمان الزاهد، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن هناك عددا من المُحددات التي ترتبط بعملية البحث عن ناجين، على رأسها الطريقة التي تأثروا بها وقت وقوع الزلزال، وما إن كانت هناك إصابات خفيفة أو خطيرة بينهم.

وحددت خبيرة الطب الشرعي تلك العوامل في عدد من النقاط، قائلة:
موقع وجود العالقين مهم للغاية في تحديد قدرتهم على التحمل، فإن كان في مكان ضيق مع نقص للأكسجين وصعوبة في التنفس سيكون هناك صعوبة في بقائه على قيد الحياة، وقد لا يتحمل العيش لأكثر من 3 أيام حسب توافر التهوية.
الانهيارات عادة ما ينتج عنها أتربة وغبار تتسبب في غلق فتحة الأنف وتؤدي لاختناقات أو ما يُسمى علمياً "إسفكسيا"، وحينها لا تكون هناك فرصة للنجاة، وهي حالة عبارة عن حالة نقص حاد في الإمداد بالأكسجين إلى الجسم، والذي ينشأ عن التنفس غير الطبيعي أو ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم لدرجة تمنع الخلايا من القيام بوظائفها.
قد يتحمل الشخص نقص المياه لنحو أسبوع أو يزيد قليلًا، قد يتحمل الجوع لمدة 3 أيام، لكن المشكلة الأكبر تتمثل في توافر الأكسجين.
الأمر الآخر الذي يرتبط بفرص وجود ناجين، هو درجة إصابة الشخص، وما إن كانت خطيرة أو هناك نزيف أم لا.
بعد نحو أسبوع أو يزيد قليلًا، وفق المعطيات التي أمامهم، تكون فرق الإنقاذ أوشكت على غلق ملف البحث عن ناجين، والبدء في المراحل التالية برفع الأنقاض.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:18 | 2023-09-12
00:13 | 2023-09-12
23:53 | 2023-09-11
23:44 | 2023-09-11
23:37 | 2023-09-11
23:29 | 2023-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24