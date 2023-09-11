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عربي-دولي

"على أعلى مستوى"... بوتين ونائب رئيس وزراء الصين يعتزمان مناقشة أوجه التواصل

Lebanon 24
11-09-2023 | 23:16
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نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين قوله، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائب رئيس الوزراء الصيني تشانغ قوه تشينغ سيناقشان خلال اجتماعهما أوجه التواصل الثنائي على "أعلى مستوى" حتى نهاية العام.
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من المقرر أن يلتقي بوتين بنائب رئيس الوزراء الصيني في فلاديفوستوك حيث تعقد روسيا منتدى اقتصاديا كبيرا هذا الأسبوع.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن هذه "فرصة أخرى للنظر في الملاحظات سريعا، بما في ذلك في سياق أوجه التواصل الثنائي على أعلى مستوى المخطط لها قبل نهاية العام الجاري".

كان مستشار السياسة الخارجية بالكرملين يوري أوشاكوف قد قال في تموز إن بوتين يعتزم زيارة الصين في تشرين الاول خلال عقدها لمنتدى "الحزام والطريق" الثالث استجابة لدعوة وجهها الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارة دولة رفيعة المستوى لروسيا في اذار. (الحرة)
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