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عربي-دولي

في "مهمة فريدة من نوعها"..أوكرانيا تستعيد السيطرة على منصات تنقيب قرب القرم

Lebanon 24
11-09-2023 | 23:14
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أعلنت المخابرات العسكرية الأوكرانية ان القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على منصات بحرية للتنقيب عن الغاز والنفط قرب شبه جزيرة القرم.

وذكرت عبر تطبيق تيليغرام أن قوات كييف استعادت السيطرة على منصات تنقيب تعرف باسم أبراج بويكو من روسيا في "مهمة فريدة من نوعها".
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وأشارت إلى أن روسيا، التي ضمت شبه الجزيرة لأراضيها في 2014، سيطرت على المنصات في 2015. وتستخدمها موسكو لأغراض عسكرية منذ بدء حرب أوكرانيا في شباط 2022.

وقالت المخابرات في مقطع فيديو نشر على تيليغرام "بالنسبة لأوكرانيا، فإن استعادة السيطرة على أبراج بويكو له أهمية استراتيجية، ونتيجة له، فقدت روسيا القدرة على استخدامها لأغراض عسكرية".

وأضافت "روسيا سُلبت قدرة السيطرة الكاملة على مياه البحر الأسود وهو ما يجعل أوكرانيا أقرب لاستعادة القرم".

وذكرت أن اشتباكا اندلع خلال العملية بين قوات أوكرانية خاصة على قوارب وطائرة مقاتلة روسية، وأن المقاتلة تعرضت لأضرار وأُجبرت على التراجع.

وأضافت أنها حققت "مكاسب قيمة" مثل ذخائر هليكوبتر ونظام رادار قادر على تتبع ملاحة السفن في البحر الأسود.(سكاي نيوز)

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