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عربي-دولي

بعد أنظمة الصواريخ.. هل تزود واشنطن كييف بصواريخ مسلحة بقنابل عنقودية؟

Lebanon 24
11-09-2023 | 23:20
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كشف 4 مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تقترب من الموافقة على إمداد أوكرانيا بشحنة صواريخ بعيدة المدى مسلحة بقنابل عنقودية، مما يمكن كييف من إلحاق أضرار كبيرة في عمق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.
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وقال 3 مسؤولين إنه بعد نجاح الذخائر العنقودية في قذائف المدفعية عيار 155 ملليمتراً في الشهور القليلة الماضية، فإن الولايات المتحدة تدرس تزويد كييف إما بأنظمة الصواريخ التكتيكية العسكرية "أتاكمز"، التي يمكنها التحليق لما يصل إلى 306 كيلومترات، أو نظام الصواريخ الموجهة متعددة الإطلاق التي يصل مداها إلى نحو 70 كيلومتراً والمحملة بقنابل عنقودية، أو كليهما، وفق رويترز.
وفي حالة الموافقة، سيكون أي من الخيارين متاحاً للشحن السريع إلى كييف.

كما أضاف مصدران أنه مع ظهور بوادر تقدم في الحملة الأوكرانية ضد القوات الروسية، تحرص الإدارة الأميركية على دعم الجيش الأوكراني في لحظة حاسمة.

فيما أردفت المصادر الأربعة أن قرار إرسال نظام أتاكمز أو نظام الصواريخ الموجهة متعددة الإطلاق أو كليهما، ليس نهائياً وقد لا يتحقق.
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