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عربي-دولي

"جثث في كل مكان"..مشاهد مؤلمة لعشرات الضحايا جراء فيضانات ليبيا

Lebanon 24
11-09-2023 | 23:22
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تعرّضت مدينة درنة شرق ليبيا لفيضانات مدمرة أدت إلى مصرع وفقدان الآلاف.

وأظهرت فيديوهات صادمة جثثاً لعشرات الضحايا ملقاة في الشوارع وعلى الرصيف بانتظار دفنها، بينما تستمر عمليات استخراج الجثامين الأخرى من تحت ركام المباني التي أغرقتها المياه.
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كما تتواصل جهود البحث عن العالقين والمفقودين، في الوقت الذي تضاءلت فيه فرص العثور على ناجين وأحياء.

كذلك وثقت مقاطع مصورة مشهدا من مقبرة جماعية حديثة لم تعد تتسع لأعداد الضحايا المرتفعة، بعدما بلغت طاقة استيعابها القصوى، بينما وجه رجال الإنقاذ نداءات للسلطات المختصة للعثور على أماكن لدفن الموتى.

أكثر من 2000 قتيل
يذكر أن أكثر من ألفي شخص قتلوا، حسب المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، جراء الفيضانات التي تسببت في تجريف الطرق والمحاصيل الزراعية والمنازل وهدم الجسور وتدمير البنية التحتية، فيما تجاوز عدد المفقودين 7000 شخص.

كما اختفت أحياء بالكامل وفقدت عائلات بأكملها، في أسوأ كارثة تشهدها البلاد منذ سنوات، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات القادمة.

ولمواجهة هذه الأزمة، ناشدت ليبيا دول الجوار والمنظمات الدولية، تقديم المساعدات اللازمة للمناطق المنكوبة في شرق البلاد، والمشاركة في إعادة بناء المنطقة من هذه الكارثة الطبيعية.(العربية)

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