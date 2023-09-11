لقاء السيسي وأردوغان بالهند.. سفير تركيا يكشف تفاصيل لافتة

كشف السفير التركي في القاهرة عن تفاصيل جديدة ولافتة من محادثات الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان خلال لقائهما الأخير على هامش قمة العشرين في الهند.



فقد ذكر صالح موتلو شين عبر صفحته على "فيسبوك" أن أردوغان أخبر الصحافيين المرافقين له على الطائرة خلال عودته لبلاده من الهند، أنه اتفق مع السيسي على إنشاء مجلس تعاون استراتيجي بين البلدين، وتفعيل دوره ومضاعفة حجم التجارة الثنائية، والارتقاء بالعلاقات إلى أكثر من ذي قبل.

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كما أبلغ أردوغان الصحافيين أن لقاءه بالسيسي كان إيجابياً للغاية، وتم طرح دعوة زيارات رئاسية، وأن السيسي ينتظر زيارته لمصر أولاً، مردفاً أنه تم الاتفاق على تكليف وزيري الخارجية ومديري الاستخبارات في البلدين بعقد محادثات متبادلة مع بعضهم.



إنجاح التقارب

وقال: "إنهم ينتظرون زيارتنا أولاً، لكنني قلت: نحن في انتظاركم. لم يتم تحديد موعد لكن أصدقاؤنا من الوزراء ورئيس المخابرات سيناقشون التاريخ المرتقب للزيارة، وسنتخذ خطواتنا على هذا الأساس"، وفق السفير.



كذلك أضاف الرئيس التركي أنه سيقبل كتاب الاعتماد الذي سيقدمه السفير المصري الذي تم تعيينه بأنقرة قريباً، مؤكداً أنه وحكومته سيقومان بإنجاح التقارب على الوجه الذي يجب أن تكون عليه وفي أقرب وقت ممكن.



ومضى قائلاً إن كلا البلدين يتمتعان بإمكانات اقتصادية وتجارية كبيرة، متعهداً بالتعاون لتحقيق نتائج إيجابية في العديد من مجالات المشاكل الإقليمية، خاصة في القضية السورية.



استئناف آليات التعاون الثنائي

يذكر أن الرئاسة المصرية كانت أعلنت، صباح الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، المستشار أحمد فهمي، أن الرئيسين أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، كما أعربا عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.



كما أردف فهمي أن اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح الدولتين والشعبين. (العربية)