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عربي-دولي

بيسكوف يصرّح: "بوتين ليس بحاجة للاجتماع بهؤلاء"

Lebanon 24
12-09-2023 | 00:13
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صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ليس في حاجة إلى الاجتماع بزعماء الدول الغربية.
 
وفي تعليقه على تصريح لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، مفاده أن "الرئيس الروسي يفتقر إلى الشجاعة للقاء زملائه في مجموعة العشرين منذ عامين"، قال بيسكوف أمام الصحفيين: "لا يحتاج بوتين حاليا إلى الاجتماع بهؤلاء الأشخاص، لأن هذا الاجتماع لا يمكن أن يضيف أي شيء بناء إلى جدول أعمالنا. ننطلق بالدرجة الأولى من اعتقادات هؤلاء الممثلين لدول الغرب الجماعي، وننطلق من تصريحاتهم".
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وأضاف أنه من الممكن وصف جدول الأعمال الدولي للرئيس بوتين بأنه نشط، ولكن في تلك الاتجاهات "البناءة" التي تعد لصالح روسيا.

وتابع: "عندما يحين الوقت للقاء السادة المذكورين، سيتم ذلك بالتأكيد". (RT)
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