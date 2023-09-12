عربات مضادة للرصاص وطلاء يصد القنابل.. هذه قصة قطار زعيم كوريا الشمالية المدرع (صور)





وقالت الوكالة إن القطار عبر إلى منطقة بريمورسكي في أقصى الشرق الروسي آتيا من كوريا الشمالية، مع لقطات مصورة تظهر قطارا بعربات خضراء داكنة تجره قاطرة تابعة للسكك الحديدية الروسية

Advertisement

مع الحديث عن الزيارة التي يقوم بها زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون إلى روسيا، تثار عدة أسئلة من بينها لماذا يحرص على استخدام قطاره المدرع؟ وما قصة هذا القطار الذي إذا تحرك أقلق الغرب؟



قطار الأسرة الحاكمة في البلاد، ورثه الزعيم الحالي عن أبيه، من بعد كيم إيل سونغ الجد الذي كان أول من استقل القطار.



لا بأس إن طالت رحلة الزعيم، فالقطار يـتألف من 21 عربة، مجهزة بحجرات استقبال ومؤتمرات، وصالات طعام فاخرة، وأجنحة للنوم.



القطار عبارة عن حصن مسلح على عجلات يُعتقد أنه يحتوي على غرفة كاريوكي، واتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومنشأة طبية للطوارئ.



كما يتم سحب سيارته الشخصية التي كانت في الماضي سيارة ليموزين من طراز مرسيدس بنز، كجزء من القافلة. وكذلك الأمر بالنسبة لطائرة هليكوبتر يتم إحضارها في حالة احتياج كيم إلى خروج سريع، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الكورية الجنوبية المستندة إلى معلومات رفعت عنها السرية ومسؤولين كوريين شماليين سابقين. أعلنت وكالة "ريا نوفوستي"، صباح اليوم الثلاثاء، دخول قطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأراضي الروسية.وقالت الوكالة إن القطار عبر إلى منطقة بريمورسكي في أقصى الشرق الروسي آتيا من كوريا الشمالية، مع لقطات مصورة تظهر قطارا بعربات خضراء داكنة تجره قاطرة تابعة للسكك الحديدية الروسيةمع الحديث عن الزيارة التي يقوم بها زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون إلى روسيا، تثار عدة أسئلة من بينها لماذا يحرص على استخدام قطاره المدرع؟ وما قصة هذا القطار الذي إذا تحرك أقلق الغرب؟قطار الأسرة الحاكمة في البلاد، ورثه الزعيم الحالي عن أبيه، من بعد كيم إيل سونغ الجد الذي كان أول من استقل القطار.لا بأس إن طالت رحلة الزعيم، فالقطار يـتألف من 21 عربة، مجهزة بحجرات استقبال ومؤتمرات، وصالات طعام فاخرة، وأجنحة للنوم.القطار عبارة عن حصن مسلح على عجلات يُعتقد أنه يحتوي على غرفة كاريوكي، واتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومنشأة طبية للطوارئ.كما يتم سحب سيارته الشخصية التي كانت في الماضي سيارة ليموزين من طراز مرسيدس بنز، كجزء من القافلة. وكذلك الأمر بالنسبة لطائرة هليكوبتر يتم إحضارها في حالة احتياج كيم إلى خروج سريع، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الكورية الجنوبية المستندة إلى معلومات رفعت عنها السرية ومسؤولين كوريين شماليين سابقين.

عربات مضادة للرصاص وطلاء يصد القنابل

تم طلاء القطار باللون الأخضر الزيتوني مع سقف أبيض، في حين كانت النوافذ داكنة، بالإضافة لشرائط من الطلاء الفولاذي الأصفر تهدف إلى التحصين ضد الهجمات بالقنابل وتلتف حول جسم القطار، ومن المعروف أن كيم يسافر بأكثر من 20 عربة، مع حراسة أمنية في الأمام والخلف. وبحسب المعلومات الاستخباراتية عن القطار، فإنه أقوى من طلقة الرصاص حيث أنه مضاد للرصاص بالكامل.



وشهد القطار اجتماعات رسمية مع الرئيس الروسي، والرئيس الصيني.



عند سفر الزعيم، يشغل قطار أمني في المقدمة والثاني للزعيم وحاشيته وثالث خلفهم. ويحتوي على معدات اتصال عالية التقنية لإصدار الأوامر وتلقى الإحاطات.



كما استخدم في عدة رحلات رسمية خارج البلاد منذ الخمسينيات. تاريخيا، وصل القطار بزعماء البلاد إلى فيتنام، والصين أكثر من مرة، وبلغاريا، وروسيا أيضا.

القطار يحمل دلالات ورسائل

حركة القطار ووجهته تحمل دلالات ورسائل دأب النظام في بيونغ يانغ على إرسالها..



فقد استخدم القطار سابقا للتلويح بالحرب، فمثلا استقله كيم لمتابعة تجربة صاروخ عابر للقارات عام 2016.(العربية)



