العاصفة دانيال وصلت مصر.. هل فقدت قوتها؟

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر في الأيام الماضية من اضطراب الأحوال الجوية بسبب العاصفة دانيال، التي وصلت البلاد خلال الساعات الماضية عبر بوابة السواحل الشمالية الغربية.وأعلنت الهيئة عن وصول العاصفة دانيال إلى مصر في منشور عاجل لها عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، وذكرت الأرصاد أن القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية تشير إلى تشكل العاصفة دانيال على الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.وضربت العاصفة دانيال ليبيا خلال اليومين الماضيين، وأسفرت عن وقوع ضحايا ومفقودين بسبب السيول و الأمطار الرعدية.وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا ولذلك سيكون تأثيرها مختلفا تماما على مصر.وذكرت الأرصاد أن العاصفة اتجهت إلى الحدود المصرية، وستؤثر على أقصى غرب البلاد ولكن في هيئة منخفض متعمق يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على شمال الجمهورية حتى شمال الصعيد.وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار، اليوم الثلاثاء، على مناطق السلوم ومطروح، وسيوة، وتمتد ليلًا إلى الإسكندرية، كما تتأثر البلاد بنشاط رياح مثير للرمال على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ثم تبدأ السحب بدخول البلاد يصاحبها سقوط أمطار قد تكون غزيرة ورعدية على أقصي غرب البلاد.(العربية)