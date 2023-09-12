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عربي-دولي

الكرملين: اتصالات بين بوتين وشي قبل نهاية العام

Lebanon 24
12-09-2023 | 01:41
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أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن هناك خططا لإجراء اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في غضون أشهر قليلة، كما أفادت وكالة "تاس".

وقال اليوم: "أن بوتين سيجري محادثة مع نائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية تشانغ قوه تشينغ على هامش المنتدى الاقتصادي الأوروبي، وهذه فرصة أخرى لضبط المواقف، بما في ذلك في سياق الاتصالات الثنائية على أعلى مستوى المخطط لها قبل نهاية هذا العام".
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وأفيد في وقت سابق بأن بوتين يعتزم المشاركة في منتدى "حزام واحد - طريق واحد" في الصين في تشرين الاول 2023.
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