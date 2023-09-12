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عربي-دولي

الخارجية اليابانية: نواصل تحليل المعلومات الخاصة بزيارة كيم جونغ أون إلى روسيا

Lebanon 24
12-09-2023 | 02:52
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صرح وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، بأن حكومة بلاده تواصل جمع وتحليل المعلومات الخاصة بزيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا.


وردا على طلب صحفي للتعليق على زيارة كيم جونغ أون إلى روسيا لبحث التعاون العسكري المزعوم قال هاياشي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "فيما يتعلق بالجانب الذي أشرت إليه، فإننا نواصل جمع المعلومات وتحليلها بدرجة عالية من الاهتمام. أما بالنسبة لتفاصيل أو نتائج القمة بين زعيمي كوريا الشمالية وروسيا، فنحن كحكومة يابانية لسنا في وضع يسمح لنا بإعطاء أي إجابة في هذا الشأن. وبالرغم من ذلك، فإن أي نقل للأسلحة من كوريا الشمالية يتعارض مع أحكام قرارات مجلس الأمن الدولي، وننوي متابعة التطورات عن كثب لمعرفة ما إذا كانت هناك أي انتهاكات في هذا المجال".
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وقال أمين الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، في وقت سابق من هذا اليوم، إن طوكيو "تتابع الوضع بقلق، بما في ذلك تأثيره المحتمل" على الوضع في أوكرانيا.

ووصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على متن قطاره المدرع الخاص إلى روسيا صباح اليوم الثلاثاء عبر جسر فوق نهر رازدولنايا في إقليم بريموريه. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، بأنه من المحتمل أن تتم خلال زيارة كيم جونغ أون إلى بلادنا مناقشة مسألة تقديم روسيا المساعدات الإنسانية لبيونغ يانغ. (RT)
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