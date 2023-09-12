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زلزال المغرب.. تواصل جهود الإغاثة والبحث بين الأنقاض عن ضحايا الزلزال

Lebanon 24
12-09-2023 | 03:44
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تتواصل جهود الإغاثة والبحث بين الأنقاض، الثلاثاء، عن ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق في جنوب غرب المغرب يوم الجمعة الماضي، رغم تناقص الآمال بالعثور على ناجين، وفقا لمراسلة "الحرة" في مراكش.

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وتعقد جغرافية المنطقة والمسالك الجبلية الوعرة في جبال الأطلس من مهام رجال الإنقاذ والسلطات بسبب انسداد الطرق لتراكم الصخور والحجارة.

ويحذر خبراء من خطر انتشار الأوبئة خلال الأيام المقبلة، بسبب وجود جثث تحت الأنقاض تبدأ بالتحلل مع ارتفاع درجات الحرارة، خصوصا وأن بعض القرى الجبلية المنكوبة لم تصلها آليات الحفر بعد ورجال الإنقاذ.

وقاربت حصيلة القتلى 3000 وهي مرشحة للارتفاع مع استمرار انتشال الضحايا، فيما تبرز بشكل كبير الحاجة لخيام لإيواء الأسر النازحة من المنازل المدمرة.

وأرسلت عدة دول عربية وأجنبية رجال ومعدات إنقاذ ومساعدات إغاثية وخيم وأدوية لمساعدة السلطات المغربية في الاستجابة للآثار الكارثية للزلزال. (الحرة)
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