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عربي-دولي

"يرتعش بشكل حاد"... أزاروف يتحدث عن مشاكل صحية يعاني منها زيلينسكي

Lebanon 24
12-09-2023 | 04:05
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كتب نيكولاي أزاروف رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق، على قناته في تيليغرام، أن فلاديمير زيلينسكي يعاني من مشاكل صحية، والدليل على ذلك مظهره الذي تغير خلال العامين الماضيين.

وأضاف أزاروف: "رحلات زيلينسكي إلى الغرب ليست مجرد محاولات للحصول على المساعدات المالية والعسكرية الإضافية من شركائه، بل ورغبة في إظهار أن زيلينسكي لا يعاني من مشاكل صحية جدية. لكن في الواقع هذه المشاكل موجودة وهي تتفاقم".  
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وأشار رئيس الحكومة الأسبق إلى أن سكان أوكرانيا يناقشون بنشاط مظهر زيلينسكي المتغير، ويقارنون مظهره الحالي بالشكل الذي كان عليه قبل عامين. خلال هذه الفترة، "تغير لون وجهه، ويبدو منتفخا، وهناك المزيد من التجاعيد، وهناك هالات سوداء تحت عينيه".

وتابع أزاروف: "بالإضافة إلى ذلك، في بعض مقاطع الفيديو الخاصة يظهر زيلينسكي وهو يعاني من صعوبة في التنفس، وتبدو حركاته مقيدة، ويرتعش بشكل حاد. كل هذه التغييرات في مظهره الخارجي لا ترتبط بالقلق على أوكرانيا وشعبها في زمن الحرب، بل بالإفراط في تعاطي المواد الكحولية والمخدرات". (RT)
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