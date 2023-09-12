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عربي-دولي

مع اقتراب سنوية مهسا أميني... نقاط تفتيش وطرد من الجامعات في ايران

Lebanon 24
12-09-2023 | 04:29
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أظهر تقرير مطول لوكالة أسوشيتد برس أن السلطات في إيران تقيم نقاط تفتيش مفاجئة وتطرد بعض الطلبة والأساتذة من الجامعات وتعطل الإنترنت، مع اقتراب الذكرى الأولى للاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة، مهسا أميني، على يد عناصر من شرطة الأخلاق.
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وقال التقرير "هذه هي الأساليب التي يحاول رجال الدين في إيران جاهدين من خلالها لتكتيم الذكرى السنوية المقبلة للاحتجاجات التي شهدتها البلاد على فرض الحجاب إلزاميا، وإخماد أي احتمال لمزيد من الاضطرابات".

ومع ذلك لا تزال أصداء وفاة، مهسا أميني (22 عاما)، في 16 ايلول الماضي، تتردد في أنحاء البلاد، إذ تختار بعض النساء عدم ارتداء الحجاب رغم حملة القمع المتزايدة التي تشنها السلطات.

كذلك يقوم عمال بلدية طهران بطلاء الجدران باللون الأسود للتغطية على الكتابات المنتقدة المعارضة للحكومة.

كما يتم فصل أساتذة جامعيين بسبب دعمهم للمتظاهرين.

ولا تزال هناك ضغوط دولية قوية على إيران، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تهدئة التوترات مع الدول الأخرى في المنطقة والغرب القائمة منذ سنوات. (الحرة)
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