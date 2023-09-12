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عربي-دولي

لبحث السلام في أوكرانيا... مبعوث "بابا الفاتيكان" يتوجه إلى الصين

Lebanon 24
12-09-2023 | 04:40
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قالت صحف إيطالية إن مبعوث بابا الفاتيكان للسلام، الكاردينال ماتيو زوبي، سيتوجه إلى بكين، الثلاثاء، في مسعى دبلوماسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أنه من المرجح أن يجتمع الكاردينال زوبي مع "قادة كبار في المؤسسة" بما فيهم رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، الأربعاء.
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وفي يونيو، زار المبعوث البابوي بالفعل كييف وموسكو ثم سافر إلى واشنطن في يوليو ضمن جهود يقودها الفاتيكان للتوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، حسبما ذكرت "رويترز".

ولا تجمع بين الصين والفاتيكان أي علاقات دبلوماسية لكن البلدين جددا اتفاقا العام الماضي بشأن المسألة الشائكة المتعلقة بتعيين الأساقفة، حسب وكالة "فرانس برس".

ويدعو البابا بانتظام إلى السلام في أوكرانيا رغم تعرضه للانتقاد في الأشهر الأولى بعد الغزو الروسي في شباط 2022، لعدم وصفه موسكو بالمعتدي.

ومطلع العام، كلف البابا كاردينالا رفيع المستوى القيام بوساطة لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا. (الحرة)
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