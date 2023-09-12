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عربي-دولي

البحر أثار القلق في دولة عربيّة... لماذا تحوّل لونه إلى الأخضر؟

Lebanon 24
12-09-2023 | 05:16
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فوجئ المصطافون ومرتادو شواطئ محافظة بورسعيد في شمال مصر، بتحوّل مياه البحر إلى اللون الأخضر الفاتح، وفي مناطق أخرى إلى اللون الأخضر الغامق، ما أثار القلق.

وتبيّن بحسب بيان صادر عن كلية العلوم في جامعة بورسعيد عن تعرض المنطقة الشاطئية الشرقية من أمام نادي الصيد شرقا وحتى نادي الشرطة غربا لظاهرة تجمع مفاجئ للطحالب الخضراء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة المغذيات العضوية وزيادة شدة التيارات البحرية وغيرها.
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وأضافت الكلية أنه لوحظ أيضا أن أمواج البحر تقذف بتلك الطحالب على رمال الشاطئ ومن ثم تتعرض للجفاف والموت تدريجيا، مؤكدة أنه ومع مرور الوقت ستختفي نظرا لعدم ملائمة الظروف الشاطئية وزيادة حرارة المياه لمعيشة تلك الطحالب العالقة والتي يلفظها البحر بأمواجه نحو رمال الشاطئ متخلصا منها وبعدها يكون مصيرها التعرض للشمس مباشرة والجفاف ثم الموت.

وأكدت الكلية أن تلك الظاهرة آمنة جدا ولا تدل على وجود أي ملوثات، مشيرة إلى أن ذلك ثبت بالاختبارات والقياسات الحقلية ثم التحاليل المعملية للعينات المأخوذة من مياه وما تحويه من طحالب عالقة من المنطقة الشاطئية.

واختتمت الكلية بيانها بالقول إنه من المحتمل أن تستمر تلك الظاهرة لبضعة أيام ثم تختفي. (العربية)

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