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إقتصاد

ما هي أكثر 5 وظائف مرغوبة في العالم؟

Lebanon 24
12-09-2023 | 09:00
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ذكرت وكالة "سبوتنيك"، أنّ سوق العمل المستقل يشهد ارتفاعا في الطلب على خبراء الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت إعلانات الوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير بنسبة 250% تقريبا، من تموز 2021، إلى تموز 2023.
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وشهد تصنيف لأكثر 5 وظائف مرغوبة في العالم تواجد مرتبة واحدة لوظيفة تتعلق بالطب. وجاء ترتيب المراكز من الخامس إلى الأول بحسب ما نشر موقع insidermonkey كالتالي:
5- المخمن
يقوم الأشخاص الذين يمارسون هذه المهنة بتقييم المخاطر لضمان الأمن المالي للأفراد والمنظمات. وتعتبر ضرورية للغاية في قطاعات التأمين والتمويل والاستشارات. وهناك طلب كبير على خبراتهم، ما يؤدي إلى أمان وظيفي ممتاز وفرص لاستلام مناصب في الوظيفة.
4- جراح الأعصاب
يتميز موظفوا هذه المهنة بخضوعهم لتدريب شديد كونهم يقومون بعمليات معقدة تتطلب الكثير من الخبرة والتأني، ويعتبرون من المهن الأعلى أجرا، كما وتوفر لهم مهنتهم فرصا في البحث والابتكار.
3- عالم البيانات
يقوم عالم البيانات بتحليل مجموعات البيانات الكبيرة وتفسيرها لاستخراج رؤى وأنماط واتجاهات قيمة، مستخدما التقنيات الإحصائية والتعلم الآلي والبرمجة لعملية صنع القرار المستند إلى البيانات وحل المشكلات المعقدة للشركات والمؤسسات.
2- مطور برمجيات
يقوم مطور البرامج بتصميم واختبار برامج وتطبيقات الكمبيوتر، كما وأنه دائما في طور تعلم ومتابعة ما هو حديث في هذا المجال للمضي قدما.
1- الرئيس التنفيذي
تعتبر من أكثر الوظائف طلبا في العالم، حيث يتفاعل الرؤساء التنفيذيون مع قادة الصناعة والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين، ما يوسع اتصالاتهم المهنية وتأثيرهم على القرارات الرئيسية، ويتمتع الرؤساء التنفيذيون بقوة ونفوذ هائلين داخل مؤسساتهم، و يتخذون قرارات حاسمة تشكل مستقبل الشركة أو المؤسسة الموجودين فيها. (سبوتنيك)

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