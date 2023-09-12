تحدث مرّة واحدة في الألفية.. "عاصفة متطرّفة" علّمت "المروحيّات" السباحة!

كتبت "روسيا اليوم: "فاجأت العاصفة العنيفة "دانيال" الجميع بما في ذلك الخبراء الذين لم يصدقوا أن تصل إلى هذا الحد من القوة، وبعد اليونان وتركيا وبلغاريا ضربت شرق ليبيا بعنف غير مسبوق.

وتحولت العاصفة "دانيال" إلى إعصار حقيقي مع اقترابها من شواطئ ليبيا الشرقية، وكانت درنة المدينة الليبية المقابلة لجزيرة كريت اليونانية، الأكثر تضررا بشريا وماديا.



واستمرت العاصفة في التقدم على السواحل الشرقية الليبية وبلغت سرعة الرياح في مدينة بنغازي وما جاورها من جهة الشرق إلى 80 كيلو متر في الساعة، وسالت المياه من الأمطار الغزيرة فيضانا عارما في شوارع درنة لا يقف أمامه أي سد.





وقد وصف هذه الظاهرة الطبيعية الأستاذ في الجيولوجيا التطبيقية الديناميكية وفي إدارة الكوارث إفثيميوس ليكاس في تصريحات تلفزيونية، بأنها "ظاهرة طبيعية متطرفة تحدث مرة واحدة في الألفية"، وقال: "بالنظر إلى أن ظاهرتين تحدثان مرة واحدة في كل ألف عام جرتا في غضون أربع سنوات، كما كان حالنا ايضا مع إيانوس قبل ثلاث سنوات، يجب أن نفكر كيف يمكننا هيكلة في اليوم التالي".



وأعرب عن اعتقاده بأنه "من وجهة نظر البعد البيئي، فإن هذه العملية برمتها والتي هي جزء من العمليات الطبيعية للوقت الجيولوجي تعد طبيعية "، مشيرا في هذا السياق إلى أن "سهل ثيساليا (في وسط اليونان) تم تشكيله بمثل هذه الأحداث الضخمة على مدى 2 مليون سنة الماضية"، لافتا إلى أن التأثير على البيئة ينظر إليه اليوم "من وجهة نظرنا الخاصة، من وجهة نظر حياة تدوم 50 أو 100 عام على الأكثر".



ورأى الخبراء أن عاصفة "دانيال " ظاهرة ناجمة عن انسداد يحدث نتيجة دخول منطقة ضغط عال بين منطقتين منخفضتي الضغط، مشكلة إثر ذلك الرمز أوميغا " Ω".



بدوره، أشار أستاذ إدارة الكوارث في جامعة أثينا، إلى أن منطقة "فولوس" وسط البلاد في مقاطعة "ماغنيسيا" تلقت جراء هذه العاصفة 150 مليون طن من الماء والطين في يوم وتحد فقط، كما أن الأمطار التي هطلت على شبه جزيرة بيليون بلغت كميتها 750 ملم فقط في الفترة من منتصف الليل وحتى الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الماضي، في حين أن المتوسط السنوي لهطول الأمطار في أثينا لا يتعدى 400 ملم".



العاصفة الاستثنائية في هذه المنطقة والتي جعلت الطائرات المروحية العسكرية اليونانية "تسبح"، يصف حجمها المفاجئ كونستانتينوس لاغوفاردوس، مدير الأبحاث في مرصد أثينا الوطني، بالقول:"لم نصدق التنبؤ تقريبا. هذا رقم لم نره من قبل. إنه غير واقعي".

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