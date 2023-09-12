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عربي-دولي

زلزال عنيف ضرب الفلبين... كم بلغت قوّته؟

Lebanon 24
12-09-2023 | 08:10
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أفاد مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط عن وقوع زلزال بقوة 6.6 على مقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين.

وجاء في بيان صدر عن المركز أن الزلزال وقع على بعد حوالي 137 كيلومترا شمال شرقي مدينة لاواغ.
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وأضاف البيان أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 31 كيلومترا.

ولا توجد حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال. (العربية)
 
 
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