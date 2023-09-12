زلزال عنيف ضرب الفلبين... كم بلغت قوّته؟

Advertisement

أفاد مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط عن وقوع زلزال بقوة 6.6 على مقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين.وجاء في بيان صدر عن المركز أن الزلزال وقع على بعد حوالي 137 كيلومترا شمال شرقي مدينة لاواغ.وأضاف البيان أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 31 كيلومترا.ولا توجد حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال. (العربية)