"أوبك" تُبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط من دون تغيير

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أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير خلال العام الجاري.وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري أن نمو الطلب على النفط خلال عام 2023 بقي دون تغيير عند 2.4 مليون برميل يوميا، وذلك بعد مراجعة البيانات الواردة عن الولايات المتحدة والصين وغيرها من الدول.كما أبقت أوبك على توقعات الطلب على الخام خلال العام المقبل عند 2.2 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن التوقعات في تقريرها السابق.وتوقعت المنظمة تراجع الطلب على النفط المنتج لدى دول المجموعة بواقع 100 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 29.2 مليون برميل، إلا أنه أكبر بنحو 800 ألف برميل عن الطلب في 2022. (سكاي نيوز)