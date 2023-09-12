32
o
بيروت
32
o
طرابلس
26
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
29
o
بشري
32
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
"أوبك" تُبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط من دون تغيير
Lebanon 24
12-09-2023
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير خلال العام الجاري.
وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري أن نمو الطلب على النفط خلال عام 2023 بقي دون تغيير عند 2.4 مليون برميل يوميا، وذلك بعد مراجعة البيانات الواردة عن الولايات المتحدة والصين وغيرها من الدول.
Advertisement
كما أبقت أوبك على توقعات الطلب على الخام خلال العام المقبل عند 2.2 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن التوقعات في تقريرها السابق.
وتوقعت المنظمة تراجع الطلب على النفط المنتج لدى دول المجموعة بواقع 100 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 29.2 مليون برميل، إلا أنه أكبر بنحو 800 ألف برميل عن الطلب في 2022. (سكاي نيوز)
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن إنتقال إشتباكات عين الحلوة إلى برج البراجنة.. معلوماتٌ تكشف ما يجري!
Lebanon 24
خبرٌ عن إنتقال إشتباكات عين الحلوة إلى برج البراجنة.. معلوماتٌ تكشف ما يجري!
13:57 | 2023-09-11
11/09/2023 01:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. أين يتواجد الآن؟
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. أين يتواجد الآن؟
14:38 | 2023-09-11
11/09/2023 02:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نبأٌ عاجل عن أحد أخطر المطلوبين في عين الحلوة.. هذا ما كُشف عنه
Lebanon 24
نبأٌ عاجل عن أحد أخطر المطلوبين في عين الحلوة.. هذا ما كُشف عنه
14:55 | 2023-09-11
11/09/2023 02:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزن يلفّ برقا... هكذا تُوفي المؤهل في الأمن العام ألبير جعجع
Lebanon 24
الحزن يلفّ برقا... هكذا تُوفي المؤهل في الأمن العام ألبير جعجع
10:41 | 2023-09-11
11/09/2023 10:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. هذا جديد الوضع الميداني في مُخيّم عين الحلوة
Lebanon 24
الآن.. هذا جديد الوضع الميداني في مُخيّم عين الحلوة
13:03 | 2023-09-11
11/09/2023 01:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:20 | 2023-09-12
مشاهد موجعة ومرعبة من ليبيا.. جثث مكدّسة ومتراصة في شوارع مدينة درنة!
09:00 | 2023-09-12
ما هي أكثر 5 وظائف مرغوبة في العالم؟
08:10 | 2023-09-12
زلزال عنيف ضرب الفلبين... كم بلغت قوّته؟
08:00 | 2023-09-12
خرج عن صمته بعد 60 عاماً... ماذا كشف العميل السري السابق بول لانديس عن اغتيال كينيدي؟
07:40 | 2023-09-12
لأول مرة.. روسيا تدمر راجمة صواريخ تركية الصنع في منطقة العملية الخاصة
07:00 | 2023-09-12
تحدث مرّة واحدة في الألفية.. "عاصفة متطرّفة" علّمت "المروحيّات" السباحة!
فيديو
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
12/09/2023 16:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
12/09/2023 16:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
12/09/2023 16:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24