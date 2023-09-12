مشاهد موجعة ومرعبة من ليبيا.. جثث مكدّسة ومتراصة في شوارع مدينة درنة!

باتت الجثث في مدينة درنة الليبية التي تعرضت الى سيول مدمرة جراء العاصفة "دانيال"، مكدّسة ومتراصة في الشوارع وداخل الأحياء في انتظار دفنها.

وأظهر مقطع فيديو جديد من مدينة درنة، أعدادا كبيرة من الجثث الملفوفة بأغطية والمتروكة والمكدسة على قارعة الطريق وتحت الأشجار وداخل الأحياء في انتظار التعرّف على هوياتها قبل دفنها، وذلك بعد تعذّر وضعها في غرف أموات المستشفيات التي خرجت عن الخدمة بعدما اجتاحتها السيول.