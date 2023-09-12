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عربي-دولي
كيف علّق بوتين على ملاحقة ترامب قضائيّاً؟
Lebanon 24
12-09-2023
|
10:06
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أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصريحات مقتضبة حول الملاحقات الجنائية الحالية التي يواجهها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، واصفا إياها بأنها "اضطهاد سياسي".
وفي تصريحاته من مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا، قال بوتين: "في ما يتعلق بمحاكمة ترامب، فهذا أمر جيد بالنسبة لنا في ظروف اليوم. لأنه يظهر تعفن النظام الأميركي الذي لا يستطيع التظاهر بتعليم الآخرين الديمقراطية".
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وأضاف بوتين: "كل ما يحدث مع ترامب هو اضطهاد منافس سياسي لأسباب سياسية، ويتم ذلك أمام شعب الولايات المتحدة والعالم بأسره".
وتابع بوتين: "لقد كشفوا ببساطة عن مشاكلهم الداخلية، وبهذا المعنى، فهذا أمر جيد بالنسبة لنا لأنه يظهر من يقاتل ضدنا، وهذا يوضح، كما اعتادوا أن يقولوا خلال العهد السوفيتي، المظهر الوحشي للإمبريالية الأميركية، والابتسامة الوحشية".
وقال بوتين أيضا، إنه بغض النظر عمن سيصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة، فمن غير المرجح أن يتغير أي شيء بشكل جذري، فيما يتعلق بالمزاج المعادي لروسيا، واعتبار الولايات المتحدة أن روسيا منافس وعدو. (سي ان ان)
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