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عربي-دولي

بالأسماء... "دانيال" يقتل 4 لاعبي كرة قدم!

Lebanon 24
12-09-2023 | 10:22
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أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، عن وفاة 4 لاعبين غرقا متأثرين بإعصار دانيال الذي ضرب مدن شرق ليبيا، وتسبب بمقتل نحو 3 آلاف شخص بحسب إحصائية أولية للضحايا.

وكتب الاتحاد الليبي، على حسابه في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: "نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين شاهين الجميل وصالح ساسي وأيوب ساسي والحسين شلوف". (سكاي نيوز)
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