بالأسماء... "دانيال" يقتل 4 لاعبي كرة قدم!

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، عن وفاة 4 لاعبين غرقا متأثرين بإعصار دانيال الذي ضرب مدن شرق ليبيا، وتسبب بمقتل نحو 3 آلاف شخص بحسب إحصائية أولية للضحايا.



وكتب الاتحاد الليبي، على حسابه في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: "نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين شاهين الجميل وصالح ساسي وأيوب ساسي والحسين شلوف". (سكاي نيوز)

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