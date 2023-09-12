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عربي-دولي
فيروس "نيباه" الخطير... حالتا وفاة في الهند
Lebanon 24
12-09-2023
|
11:18
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أعلن مسؤول بالمعهد الوطني الهندي لعلوم الفيروسات عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس نيباه بولاية كيرالا.
وذكر المسؤول، طالبا حجب هويته، أن شخصا توفي هذا الشهر، بينما توفي الآخر يوم 30 آب.
وأضاف أنه يُشتبه في إصابة شخصين آخرين من نفس الأسرة بالعدوى، وأن عينتيهما أُرسلتا للتحليل، مردفا أن معهد علوم الفيروسات أرسل التقرير لوزارة الصحة الاتحادية.
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ورُصد فيروس نيباه المميت الذي يُتلف المخ لأول مرة في1999، خلال تفش لمرض يصيب مُربي الخنازير ومن يخالطونها بشكل مباشر في ماليزيا وسنغافورة.
وينتقل فيروس نيباه إلى البشر من خلال الاتصال المباشر بخفافيش، أو خنازير، مصابة، أو بشر مصابين.
وأودى تفشي فيروس نيباه في كيرالا عام 2018 بحياة 17 شخصا، وتكرر ظهوره بضع مرات في ذات الولاية، بينها عام 2021، ولا يوجد علاج أو لقاحات مضادة لهذا الفيروس.
ونقلت رويترز عن المسؤول إنه ستبدأ فحوص جماعية في المنطقة التي رُصدت فيها أحدث حالتي إصابة، وتم اتخاذ إجراءات لتطبيق عمليات العزل.
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