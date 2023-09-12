ما حقيقة "البرق الكبير" قبيل الزلزال المدمّر في المغرب؟

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأضواء في السماء، قيل إنه لظهور برق كبير قبيل الزلزال المدمر في المغرب".يظهر البحث عن الفيديو أنه منشور على حساب في "تيك توك" سنة 2020، ما ينفي أن يكون مصوّراً قبيل الزلزال.وأرفق ناشر الفيديو بتعليق ساخر يفيد بأن ما يظهر في الفيديو عبارة عن كائنات فضائيّة.كما يمكن العثور على الفيديو نفسه معروضاً للبيع في حسابه على موقع Opensea.