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صورة تظهر إلى العلن.. ماذا كان بوش الإبن يفعل مع بريغوجين؟

Lebanon 24
12-09-2023 | 12:17
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أعلن الرئيس الأميركي الأسبق، جورج بوش الابن، أنه فوجئ بصورة التقطت له ظهر بقربه رجل الأعمال الروسي، يفغيني بريغوجين، خلال قمة مجموعة الثمانية قبل أكثر من 17 عاما.

وقال بوش: "لقد صُدمت من الصورة التي تم التقاطها في قمة مجموعة الثمانية في سان بطرسبورغ، حيث كان هو الرجل الذي يقدم لي الطعام".
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وأشار إلى أنه لا يتذكر لقاء بريغوجين شخصيا.
 
ولقي بريغوجين الشهر الماضي حتفه مؤخرا في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقله مع 9 أشخاص آخرين بينهم طاقم الطائرة، في مقاطعة تفير قرب موسكو. (روسيا اليوم) 
 
بوش الابن يعلق على صورة له مع مؤسس فاغنر الروسية منذ 17 عاما
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