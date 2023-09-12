صورة تظهر إلى العلن.. ماذا كان بوش الإبن يفعل مع بريغوجين؟

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أعلن الرئيس الأميركي الأسبق، جورج بوش الابن، أنه فوجئ بصورة التقطت له ظهر بقربه رجل الأعمال الروسي، يفغيني بريغوجين، خلال قمة مجموعة الثمانية قبل أكثر من 17 عاما.وقال بوش: "لقد صُدمت من الصورة التي تم التقاطها في قمة مجموعة الثمانية في سان بطرسبورغ، حيث كان هو الرجل الذي يقدم لي الطعام".وأشار إلى أنه لا يتذكر لقاء بريغوجين شخصيا.