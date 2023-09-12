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عربي-دولي
"المجنونة" قتل والده بطريقة لا تخطر على البال.. ما كشفه الجيران عن قساوة الجريمة مروّع
Lebanon 24
12-09-2023
|
12:41
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد في مصر من ضبط متهم قتل والده في مساكن الأمل ببورسعيد لرفض الضحية إعطاء نجله سيجارة.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن المتهم إبراهيم ناصر عبد المعطي وشهرته "المجنونة"، أنهى حياة والده بسلاح أبيض وشاكوش وقام بالتمثيل بالجثة على سلم العمارة السكنية.
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وسرد شهود عيان تفاصيل مقتل الأب على يد نجله بمنطقة الأمل نطاق حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، حيث أكدوا أن المتهم إبراهيم ناصر كان دائم الإعتداء على والده، وكان يستوقف الجيران بالشارع للحصول على أموال منهم، كما كان يتعاطى مخدر "الأيس" بكميات كبيرة.
وقال الجيران إن "المجنونة" طعن والده بالرقبة والبطن والقدم والشرايين وضربه بالشاكوش على رأسه، وقام بعدها بالتمثيل بجثته على سلم العمارة السكنية.
وأوضح شهود العيان أن القاتل بعد أن أزهق روح والده ظل يردد "قتلت الملك"، ونزل إلى شارع ودخن سيجارة، ولم يكن حزينا على مقتل والده.
وأكد الجيران أنهم لن يقبلوا بأن تعيش والدة المتهم بينهم مرة أخرى لرفضها الإبلاغ عن أفعال نجلها الإجرامية. (روسيا اليوم)
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