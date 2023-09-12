الرقم رسمي.. كم بلغ معدل الفقر في الولايات المتحدة؟

أفاد مكتب الإحصاء الأميركي، اليوم، بأن الفقر في الولايات المتحدة ارتفع خلال العام الماضي، في حين انخفضت نسبة الأشخاص الذين ليست لديهم تغطية صحية إلى مستوى غير معتاد.

وقال المكتب في بيان إن "معدل الفقر بلغ 11.5 في المئة في عام 2022، بينما بلغ معدل الفقر التكميلي، الذي يأخذ في الاعتبار الدعم الحكومي مثل شيكات التحفيز، إلى 12.4 في المئة، ارتفاعا من 7.8 في المئة في العام السابق".

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وهذه هي أول زيادة في معدل الفقر التكميلي منذ عام 2010، وفق المكتب.







وذكرت "واشنطن بوست" ان هذه الأرقام تعكس مدى تأثير وقف بعض المساعدات الحكومية التي تم إقرارها أثناء جائحة كوفيد، وتأثير التضخم على الموارد المالية للأسر.

هذا وتشير الأرقام إلى تراجع نسبة الأميركيين الذين ليس لديهم تأمين صحي من 8.3 في المئة في عام 2021 إلى 7.9 في المئة في العام الماضي، مدفوعا بعدم شطب أي مشترك من برنامج "ميدكيد"، وهو برنامج حكومي مخصص لذوى الدخول المنخفضة، ولم يتم شطب أي شخص منذ جائحة كوفيد لكن هذه الميزة تنتهي تدريجيا.