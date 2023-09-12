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عربي-دولي

موسكو: روسيا وشركاؤها منعوا محاولات الغرب من "أوكرنة" قمة G20

Lebanon 24
12-09-2023 | 14:41
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أعلنت الخارجية الروسية أن روسيا وشركاءها "منعوا محاولات الغرب من أوكرنة" جدول أعمال قمة مجموعة العشرين.

وجاء في بيان للخارجية حول نتائج القمة، يوم الثلاثاء: "منعنا معا محاولات الغرب من أوكرنة عمل مجموعة العشرين، وتم التأكيد على كثرة النزاعات المسلحة في الكوكب والدعوة لتسويتها عن طريق الحوار والجهود الدبلوماسية على أساس أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
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وأشارت الخارجية إلى أن روسيا "أكدت خلال القمة نيتها أن تواصل ضمان توريدات الأغذية والأسمدة وموارد الطاقة، وزيادة التعاون الاقتصادي مع الشركاء من دول الأغلبية في العالم، وخصوصا من المجموعة الاقتصادية الأوراسية و"بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون و"آسيان".
 
وذكرت الخارجية أن أعضاء مجموعة العشرين تمكنوا من تبني الإعلان الختامي للقمة بالإجماع، والذي تناول الاتفاقات حول طيف واسع من القضايا، بما في ذلك قضايا الأغذية والمناخ والطاقة وإصلاح المؤسسات المالية الدولية والتحول الرقمي والسياسات في مجال الاقتصاد الكلي".

وأضافت أنه "من المنجزات الأكثر أهمية طرح المهام المحددة لمصلحة دول الجنوب العالمي. وهي تتعلق بزيادة وزن الدول النامية في إدارة الاقتصاد العالمي وضرورة تنفيذ التزامات الدول المتطورة بشأن تمويل الجهود الدولية في مجال المناخ بحجم 100 مليار دولار سنويا".

ووصفت الخارجية الروسية قرار ضم الاتحاد الإفريقي إلى قائمة الأعضاء الدائمين لمجموعة العشرين بأنه "تاريخي".

وأكدت الخارجية أن موسكو ستواصل تعاونها الوثيق مع الهند التي تترأس المجموعة، في سياق تنفيذ خطط نيودلهي لعقد اجتماع إضافي لزعماء العشرين عبر الفيديو في تشرين الثاني المقبل. (روسيا اليوم) 
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