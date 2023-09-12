Advertisement

عربي-دولي

بطريقة طريفة.. حزب أميركي يسخر من بايدن

Lebanon 24
12-09-2023 | 15:15
A-
A+
Doc-P-1106826-638301527173050224.jpg
Doc-P-1106826-638301527173050224.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سخر الحزب الليبرالي الأميركي من الرئيس الأميركي، جو بايدن، وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بسبب زلات اللسان وضعف الذاكر، معلنا أنه سيطلب الوصابة القانونية عليهما.

وقال الحزب على منصة "إكس": "نعتزم تقديم طلب الوصاية على بايدن وماكونيل"، مشيراً إلى أن "الحالة العقلية والصحة العامة" لقادة البلاد ليست من القضايا التي ينبغي التعامل معها باستخفاف، فهذه قضية "أمن قومي".
Advertisement
 

وأضاف أن فقدان الذاكرة و"التجمد" (الحديث حول ماكونيل البالغ من العمر 81 عاما، والمعروف بـ"تجمده") و"التصريحات غير المتماسكة" من جانب السياسيين ليست مراوغات، بل "علامات تحذير".

واعتبر الحزب أن لحظات الارتباك التي عاشها بايدن "مزعجة". كما ان مصافحات الرئيس للهواء ونسيانه للأسماء يثير "أسئلة مشروعة حول أهليته العقلية" لتولي أعلى منصب في البلاد.

وأضاف: "إذا فشل في تحمل مسؤولياته، فهذه ليست مشكلته، إنها مشكلة أمريكا".

 
هذا وأكد الحزب أن الوصاية هي "الملاذ الأخير"، لكن الوضع الحالي يتطلب ذلك. وتابع: "نسعى للحصول على مشورة قانونية بشأن هذه القضايا في واشنطن العاصمة لبدء العملية في أسرع وقت ممكن".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2023-09-12
16:30 | 2023-09-12
16:11 | 2023-09-12
16:00 | 2023-09-12
15:30 | 2023-09-12
14:41 | 2023-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24