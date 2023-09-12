بطريقة طريفة.. حزب أميركي يسخر من بايدن

سخر الحزب الليبرالي الأميركي من الرئيس الأميركي، جو بايدن، وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بسبب زلات اللسان وضعف الذاكر، معلنا أنه سيطلب الوصابة القانونية عليهما.



وقال الحزب على منصة "إكس": "نعتزم تقديم طلب الوصاية على بايدن وماكونيل"، مشيراً إلى أن "الحالة العقلية والصحة العامة" لقادة البلاد ليست من القضايا التي ينبغي التعامل معها باستخفاف، فهذه قضية "أمن قومي".

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وأضاف أن فقدان الذاكرة و"التجمد" (الحديث حول ماكونيل البالغ من العمر 81 عاما، والمعروف بـ"تجمده") و"التصريحات غير المتماسكة" من جانب السياسيين ليست مراوغات، بل "علامات تحذير".



واعتبر الحزب أن لحظات الارتباك التي عاشها بايدن "مزعجة". كما ان مصافحات الرئيس للهواء ونسيانه للأسماء يثير "أسئلة مشروعة حول أهليته العقلية" لتولي أعلى منصب في البلاد.



وأضاف: "إذا فشل في تحمل مسؤولياته، فهذه ليست مشكلته، إنها مشكلة أمريكا".





هذا وأكد الحزب أن الوصاية هي "الملاذ الأخير"، لكن الوضع الحالي يتطلب ذلك. وتابع: "نسعى للحصول على مشورة قانونية بشأن هذه القضايا في واشنطن العاصمة لبدء العملية في أسرع وقت ممكن".