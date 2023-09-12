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عربي-دولي

مراقبة صارمة.. واشنطن ستتابع مصير الـ6 مليارات دولار الإيرانية

Lebanon 24
12-09-2023 | 16:30
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أعلنت الخارجية الأميركية أن واشنطن ستتابع مصير مبلغ الـ6 مليارات دولار الإيرانية التي تم الإفراج عنها، مضيفة أنها تحتفظ بإمكانية إعادة تجميدها.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم: "نعتزم الحفاظ على اليقظة وسنتابع كيف ستنفق هذه الأموال. ونحن نحتفظ بإمكانية تجميدها مجددا في حال الضرورة"، لافتاً إلى أن تلك الأموال ستكون "تحت مراقبة صارمة" من قبل وزارة الخزانة الأميركية، ما إن تصل إلى الحسابات المصرفية في قطر.
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وجاء ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن طهران ستستخدم الأموال المفرج عنها "كما ستراه مناسبا"، بغض النظر عن توقعات واشنطن.
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