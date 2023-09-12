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عربي-دولي
فتح تحقيق بقضية عزل بايدن جدّي
Lebanon 24
12-09-2023
|
18:30
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أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي عن فتح تحقيق في قضية عزل الرئيس الأميركي جو بايدن، متهماً إياه بالكذب بسبب القضايا الملاحق فيها ابنه هانتر بايدن.
وقال مكارثي إن فتح تحقيق بقضية عزل بايدن جدّي ولا استخفاف فيه، وأنه سيسمح للمشرعين بجمع الأدلة. وأكد أنه يؤيد بدء إجراءات عزل الرئيس الأميركي.
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وقال للكونغرس: "أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء الإجراءات الرسمية لعزل" بايدن، مشيراً إلى أن الرئيس الديمقراطي "كذب" على الشعب الأميركي بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.
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