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عربي-دولي

خبير زلازل يحذّر المصريين من الزلازل القادمة من السعودية واليونان

Lebanon 24
12-09-2023 | 21:00
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قال أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري صلاح الحديدي إن الزلازل في حال حدوثها على البحر الأحمر فوق خليج العقبة، سيكون له تأثير مباشر على مصر.

وقال الحديدي: "يمكننا القلق حال حدوث زلزال على البحر الأحمر فوق خليج العقبة، لأنه سيكون لها تأثير مباشر على مصر".
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وأضاف: "زلزال المغرب لن يكون له أي تأثيرات على مصر وذلك لبعد المسافة، ولكن نقلق من حدوث الزلازل القادمة من السعودية وشمال مصر من اليونان".
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