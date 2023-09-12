خبير زلازل يحذّر المصريين من الزلازل القادمة من السعودية واليونان

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قال أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري صلاح الحديدي إن الزلازل في حال حدوثها على البحر الأحمر فوق خليج العقبة، سيكون له تأثير مباشر على مصر.وقال الحديدي: "يمكننا القلق حال حدوث زلزال على البحر الأحمر فوق خليج العقبة، لأنه سيكون لها تأثير مباشر على مصر".وأضاف: "زلزال المغرب لن يكون له أي تأثيرات على مصر وذلك لبعد المسافة، ولكن نقلق من حدوث الزلازل القادمة من السعودية وشمال مصر من اليونان".