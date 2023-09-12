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عربي-دولي

صور فضائية تكشف حجم "كارثة ليبيا".. مدينة درنة ابتلعها البحر!

Lebanon 24
12-09-2023 | 23:22
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رصدت شركة "بلانيت لابس" الأميركية المتخصصة في التقاط صور للأرض من الفضاء، حجم الدمار الذي حل بمدينة درنة شرقي ليبيا، بعد أن ضربتها العاصفة "دانيال" مؤخرا.

وقتل الآلاف بينما لا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين في ليبيا، إثر سيول وفيضانات جلبتها العاصفة العاتية التي هبت من البحر المتوسط، وأدت لانهيار سدود وجرفت في طريقها بنايات ومنازل، ومحت ما يقرب من ربع درنة.
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درنة قبل العاصفة
 
.. وبعدها


وتظهر صورة فضائية البحر كما لو كان ابتلع جزءا كبيرا من درنة بعد الكارثة، بينما توضح صورة أخرى مجرى السيل وقد جرف منطقة بما عليها.
 
منطقة في المدينة قبل العاصفة



وقال أحد كبار المسعفين في المدينة الساحلية لـ"رويترز"، إن أكثر من ألفي شخص لقوا حتفهم، في حين وصلت تقديرات مسؤولين في شرق ليبيا نقلها التلفزيون المحلي لعدد القتلى عند أكثر من 5 آلاف.

اجتاحت العاصفة "دانيال" عبر البحر المتوسط، البلد الذي يشهد انقساما وانهيارا بعد أكثر من عقد من الصراع.
 
وبعدها لا شيء تبقى تقريبا في مجرى السيل


وشاهد صحفي من "رويترز" في درنة، التي يقطنها نحو 125 ألف نسمة، أحياء تحولت إلى حطام بعد أن جرفت السيول المباني، وسيارات انقلبت على جوانب الطرق المغطاة بالطين والركام، وأشجارا اقتلعت من جذورها، ومنازل مهجورة تغمرها المياه بعد انهيار سدود بالمنطقة.

وقال مدير مستشفى الوحدة في درنة محمد القابسي، إن 1700 شخص على الأقل لقوا حتفهم، في واحد من الحيين الرئيسيين بالمدينة، و500 شخص في الحي الآخر.


وضربت العاصفة مدنا أخرى في شرق البلاد، منها بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية. (سكاي نيوز)
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