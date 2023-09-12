صور فضائية تكشف حجم "كارثة ليبيا".. مدينة درنة ابتلعها البحر!

رصدت شركة "بلانيت لابس" الأميركية المتخصصة في التقاط صور للأرض من الفضاء، حجم الدمار الذي حل بمدينة درنة شرقي ليبيا، بعد أن ضربتها العاصفة "دانيال" مؤخرا.



وقتل الآلاف بينما لا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين في ليبيا، إثر سيول وفيضانات جلبتها العاصفة العاتية التي هبت من البحر المتوسط، وأدت لانهيار سدود وجرفت في طريقها بنايات ومنازل، ومحت ما يقرب من ربع درنة.

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وتظهر صورة فضائية البحر كما لو كان ابتلع جزءا كبيرا من درنة بعد الكارثة، بينما توضح صورة أخرى مجرى السيل وقد جرف منطقة بما عليها. وتظهر صورة فضائية البحر كما لو كان ابتلع جزءا كبيرا من درنة بعد الكارثة، بينما توضح صورة أخرى مجرى السيل وقد جرف منطقة بما عليها.







وقال أحد كبار المسعفين في المدينة الساحلية لـ"رويترز"، إن أكثر من ألفي شخص لقوا حتفهم، في حين وصلت تقديرات مسؤولين في شرق ليبيا نقلها التلفزيون المحلي لعدد القتلى عند أكثر من 5 آلاف.



اجتاحت العاصفة "دانيال" عبر البحر المتوسط، البلد الذي يشهد انقساما وانهيارا بعد أكثر من عقد من الصراع. وقال أحد كبار المسعفين في المدينة الساحلية لـ"رويترز"، إن أكثر من ألفي شخص لقوا حتفهم، في حين وصلت تقديرات مسؤولين في شرق ليبيا نقلها التلفزيون المحلي لعدد القتلى عند أكثر من 5 آلاف.اجتاحت العاصفة "دانيال" عبر البحر المتوسط، البلد الذي يشهد انقساما وانهيارا بعد أكثر من عقد من الصراع.