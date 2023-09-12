بعد فشل الهجوم المضاد.. مسؤول عسكري روسي: أوكرانيا أمام خيار واحد!

Advertisement

اعتبر مسؤول عسكري روسي أن أوكرانيا أمام خيار واحد بعد ما اعتبره "فشل هجومها المضاد"، هو "الاستسلام والدخول في مفاوضات سلام من دون أي شروط مسبقة".وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ "سكاي نيوز عربية"، أن جلوس الروس على طاولة المفاوضات مع أوكرانيا يتطلب من الأخيرة أولا الموافقة مسبقا على الشروط التي أعلنتها موسكو، وهي "الاستسلام، ونزع السلاح واجتثاث النازية، واحتفاظ روسيا بسيطرتها على 4 مناطق شرقي وجنوبي أوكرانيا (هي خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوغانسك التي ضمتها في سبتمبر الماضي)، فضلا عن العودة لسياسة الحياد والتراجع عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو"، وفق تعبيره.واعتبر المسؤول أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لن يكون أمامه خيار سوى اتخاذ خطوة نحو المفاوضات مع روسيا"، و"بعد فشل الهجوم المضاد عليه عدم الاستمرار في الحديث عن انتصار أوكرانيا والاعتراف بخسارة الحرب، وإبداء الرغبة في السلام والجلوس على طاولة المفاوضات".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن أوكرانيا فقدت خلال هجومها المضاد ما يزيد على 71 ألف عسكري، وخسرت فعليا 543 دبابة و18 ألف مدرعة من مختلف الفئات، مشيرا إلى أن "الهجوم لم يحقق أي نتائج، والأسلحة الغربية لن تغير في مسار العملية العسكرية الروسية".هل يتخلى الغرب عن أوكرانيا؟وأمس الثلاثاء قالت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية إنه "لا يمكن ضمان استمرار التزام الغرب بدعم أوكرانيا بالسلاح، بعد فشلها في تحقيق أي نجاحات في الهجوم المضاد، وعدم الارتياح إزاء احتمال اندلاع حرب كبرى مفتوحة على الأراضي الأوروبية".وتساءلت الصحيفة في تقرير لها عن احتمال تخلي الغرب عن أوكرانيا، مشيرة إلى أنه "يتعين على كييف أن تستعد لتغيير محتمل في موقف الولايات المتحدة وأوروبا".وذكرت "فورين أفيرز"، أن "التحالف الغربي الذي يضم أغنى دول العالم وأكثرها تقدما من الناحية التكنولوجية يمنح أوكرانيا ميزة بنيوية كبرى، لكن من مخاطر ذلك اعتماد كييف الشديد على المساعدات العسكرية والمالية الغربية".وأوضخت المجلة أن "هذه المساعدات حولت الجيش الأوكراني بعيدا عن البنية الأساسية القديمة والمبادئ التي ميزته خلال حقبة ما بعد الاتحاد السوفييتي، إذ أصبح يعتمد بشكل كبير على المعدات الغربية والتخطيط الاستراتيجي".لا استسلاموعلق الخبير العسكري الأوكراني أوليكسي ستيبانوف، في حديث لموقع " سكاي نيوز عربية"، قائلا إن "أوكرانيا وضعت 10 بنود سابقة للجلوس إلى طاولة المفاوضات، من بينها عودة جميع الأراضي الأوكرانية، بما فيها شبه جزيرة القرم وكامل إقليم دونباس، ووقف الأعمال العدائية بانسحاب روسيا، واستعادة السيطرة على كامل الحدود الأوكرانية معها".وأضاف: "خيار الاستسلام غير مطروح على الإطلاق، والحديث الروسي حول فشل الهجوم المضاد محض دعاية روسية للتأثير المعنوي على الأوكرانيين"، مشيرا إلى أنه "حتى حال فشل الهجوم المضاد فلدى أوكرانيا خيارات وتكتيكات أخرى، في الحرب التي لم تنته بعد".(سكاي نيوز)