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عربي-دولي

"موهوب وناجح".. بوتين يرد الجميل لإيلون ماسك

Lebanon 24
12-09-2023 | 23:26
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في خطوة متقدمة، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالملياردير الأميركي إيلون ماسك، أمس الثلاثاء، ووصفه بأنه "شخص متميز ورجل أعمال أصبحت شركته (سبيس إكس) لاعبا رئيسيا في قطاع النقل الفضائي".

وتأتي إشادة بوتين العلنية بماسك بعد أيام من إعلان الأخير أنه رفض طلبا أوكرانيا العام الماضي، لتفعيل خدمات شبكة الإنترنت الفضائي (ستارلينك) في مدينة سيفاستوبول الساحلية بشبه جزيرة القرم، للمساعدة في هجوم على الأسطول الروسي هناك، قائلا إنه يخشى التورط في عمل حربي "كبير".
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ولم يشر بوتين، الذي كان يتحدث في منتدى اقتصادي بأقصى شرق روسيا، إلى مسألة "ستارلينك".

لكن عندما سئل عن نجاح "سبيس إكس" التابعة لماسك في إطلاق صواريخ إلى الفضاء، قال: "فيما يتعلق بالأعمال التجارية الخاصة وإيلون ماسك فهو بلا شك شخص متميز. يجب الاعتراف بهذا، وأعتقد أنه معترف به في أنحاء العالم".

وأضاف بوتين أن ماسك "رجل أعمال نشط وموهوب ويحقق نجاحات كبيرة، منها نجاحات بدعم من الحكومة الأميركية".

وقبل أيام، أشاد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف بماسك عبر المنصة التي يملكها "إكس"، "تويتر" سابقا، على خلفية هذا قراره ضد كييف الذي قوبل بانتقادات حادة من سياسيين أوكرانيين.

ووصف ميدفيديف ماسك بأنه "آخر عقل حكيم في أميركا الشمالية".(سكاي نيوز)

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