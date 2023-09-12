ليبيا تعيش أسوأ نكباتها: ربع درنة اختفى.. وعدد وفياتها تجاوز الـ5300 شخص (فيديو)

تسبب إعصار دانيال بسقوط ما يُقارب ستة آلاف قتيل ولا يزال أكثر من عشرة آلاف في عداد المفقودين إثر سيول وفيضانات جلبتها عاصفة عاتية هبت من البحر المتوسط، وأدت لانهيار سدود وجرفت في طريقها بنايات ومنازل ومحت ما يقرب من ربع المدينة الساحلية الواقعة شرق البلاد.



مدينة درنة الأكثر تضررا تواصل إحصاء خسائرها البشرية والمادية بعد الفيضانات القوية التي اجتاحت المدينة هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات انتشال الضحايا.



فنحو رُبع مدينة درنة "اختفى" تقريبا جراء السيول، التي جرفت سدود المنطقة وسط مخاوف من فقد عشرة آلاف شخص.



فبحسب ما قال الجيش الليبي للعربية والحدث، تسبب الإعصار باختفاء نسبة تتراوح بين 25% إلى 45% من مدينة درنة، في البحر.



وكشف وزير الداخلية الحكومة المكلفة من البرلمان عن بلاغات عن فقدان عائلات بكاملها جراء الفيضانات كما أكد تشكيل مراكز لاستقبال البلاغات عن المفقودين لافتا إلى بلاغات عن فقدان عائلات بكاملها. وقال إن عدد الوفيات في درنة تجاوز الـ 5300 شخص.



عضو لجنة الطوارئ الليبية أكد لرويترز أنه من غير الممكن إحصاءُ العدد الكلي للقتلى في الوقت الراهن لاسيما وفيات درنة.



لكن العدد كبيرٌ جدا.. وأشار إلى أن العديد من المباني انهارت.

ووصفت لجنة الطوارئ الأمر في درنة بالكارثي للغاية، الجثث ملقاة في كل مكان، في البحر، في الأودية، تحت المباني".



رئيس وحدة الكوارث والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حسام فيصل، قال إن عدد قتلى الفيضانات في ليبيا تجاوز 5000 شخص.



وكشفت جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن الاحتياجات الإنسانية تتجاوز بأشواط الإمكانيات



وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة تخطي الخلافات السياسية والانقسامات في ليبيا ومساعدة المناطق المنكوبة.



وزير الطيران المدني الليبي وعضو غرفة الطوارئ هشام أبو شكيوات، ناشد الدول كافة بإرسال فرق إنقاذ متخصصة، فيما أكد استجابة بعض منها في إرسال قواتها للإغاثة.



وأظهرت الصور المتداولة من مدينتي درنة وسوسة الليبيتين مشاهد مروّعة لحجم الدمار الذي ألحقته السيول بالمباني والشوارع وما خلفته من عدد كبير من الضحايا، مأساة إنسانية خلفتها المياه الجارفة قد يمتد تأثيرها لسنوات طوال، فيما تركت العائلات الثكلى وسط ذهول.(العربية)













