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عربي-دولي

أثناء زيارة كيم لروسيا للقاء بوتين.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً غير محدّد

Lebanon 24
12-09-2023 | 23:39
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 في الوقت الذي يزور فيه الزعيم كيم يونغ أون روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، صاروخاً باليستياً واحداً على الأقلّ، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.
 
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وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إنّ "كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدّد باتجّاه بحر الشرق"، مستخدمة الاسم الكوري لبحر اليابان.

وتزامنا، قال خفر السواحل الياباني إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا، وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن الصاروخ الكوري الشمالي سقط على ما يبدو على أطراف إيز باليابان. ولم تصدر أي تفاصيل حول حجم الصاروخ أو مداه حتى الآن.

وقد دأبت كوريا الشمالية المسلحة نوويا على تنفيذ عمليات إطلاق لأنواع مختلفة من المقذوفات بدءا من الصواريخ قصيرة المدى وصواريخ كروز إلى الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي يمكن أن يوصلها مداها إلى الولايات المتحدة.

وجميع أنشطة كوريا الشمالية المتعلقة بالصواريخ الباليستية والأسلحة النووية محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي كان آخر تمرير لها بدعم من شركاء لبيونغ يانغ. ومنذ ذلك الحين، دعت بكين وموسكو إلى تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية لدعم المحادثات الدبلوماسية وتحسين الوضع الإنساني.


ويقوم كيم الذي غادر بيونغ يانغ مساء الأحد على متن قطار مصفّح، بأول رحلة له إلى الخارج منذ بداية جائحة كوفيد-19. وفي رحلته الأخيرة، التقى ببوتين في فلاديفوستوك في العام 2019. (العربية)
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