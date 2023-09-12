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عربي-دولي
حريق بمبنى سكني في فيتنام وسقوط عشرات القتلى (صور)
Lebanon 24
12-09-2023
|
23:58
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لقي العشرات حتفهم إثر حريق هائل في مبنى سكني بالعاصمة الفيتنامية هانوي، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية صباح الأربعاء.
وقالت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية، إن "السلطات أنقذت نحو 70 شخصا، ونقل إلى المستشفى 54 شخصا من بينهم عشرات القتلى". (سكاي نيوز)
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