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عربي-دولي

رئيس مجلس النواب الأميركي يدعو إلى عزل بايدن.. والبيت الأبيض يستنكر

Lebanon 24
13-09-2023 | 00:10
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دعا رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري كيفن مكارثي، لمساءلة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بهدف عزله، في خطوة استنكرها البيت الأبيض، قائلا إن "دوافعها سياسية" قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وقال مكارثي للكونغرس: "أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء الإجراءات الرسمية لعزل" بايدن، مشيرا إلى أن الرئيس الديمقراطي "كذّب" على الشعب الأميركي بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.
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ومن جانبه، استنكر البيت الأبيض، التحقيقات التي أعلنت بهدف عزل بايدن، مؤكدا أن "دوافعها سياسية" قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وقال إيان سامز، وهو ناطق باسم البيت الأبيض، عبر منصة "إكس": "حقّق الجمهوريون في مجلس النواب بشأن الرئيس تسعة أشهر ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفة".

ويعتزم القضاء الأميركي توجيه الاتهام إلى هانتر نجل الرئيس الأميركي بايدن قبل نهاية الشهر الجاري بجريمة فيدرالية هي "حيازة سلاح ناري"، وذلك عقب تعثر اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه هانتر مع القضاء، وفق ما أفاد المدعي الخاص في القضية.

وقال المدعي العام الخاص ديفيد وايس، الذي حقق في قضايا تتعلق بنجل الرئيس بايدن على مدى 5 سنوات، إن لجنة محلفين كبرى ستصدر قرارها الاتهامي في قضية حيازة هانتر للسلاح والتي تصل عقوبتها في حال إدانته إلى السجن 10 سنوات، وذلك وفقًا لملف المحكمة الذي نشر تفاصيله موقع أكسيوس AXIOS الأميركي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من انهيار مفاوضات صفقة الإقرار بالذنب بسبب جنحتين ضريبيتين وجريمة حيازة سلاح ضد نجل الرئيس بايدن. (العربية)
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