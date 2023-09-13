30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
21
o
بشري
30
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
74 شخصا من قرية مصرية واحدة ضمن ضحايا العاصفة "دانيال" في ليبيا
Lebanon 24
13-09-2023
|
00:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألمت بقرية مصرية فاجعة إنسانية حيث فقدت 74 شخصا من أبنائها في سيول وفيضانات ليبيا.
وكشف أهالي قرية الشريف مركز ببا محافظة بني سويف جنوب البلاد أنهم استيقظوا صباح أمس الثلاثاء على أنباء تفيد بوفاة وفقد 74 شخصا من أبناء القرية في إعصار دانيال المدمر الذي ضرب مدينة درنة الليبية.
Advertisement
وأكد أحد أهالي القرية "للعربية.نت" أن نحو 3 آلاف شخص من أبناء القرية يعملون في ليبيا وبمهن مختلفة منذ سنوات وجميعهم أقارب وأبناء عمومة، مضيفاً أن من بين الضحايا 3 أشقاء و7 من عائلة واحدة.
وتعرضت ليبيا لإعصار شديد أدى لوفاة أكثر من 2000 شخص، بالإضافة لمئات المفقودين.
وأرسلت السلطات الليبية جثامين 145 مصريا قضوا في الإعصار والفيضانات التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية.
وقال مصدر ليبي مسؤول لـ"العربية.نت" إن جثامين المصريين وصلت إلى مشرحة طبرق، وتم إنهاء إجراءات إعادتهم لمصر عبر منفذ السلوم البري.
وطلبت السلطات الليبية من جميع الأجانب ضرورة الإبلاغ عن المفقودين للبحث عنهم أو عن جثامينهم، كما طالبت القاطنين وساكني الأودية في طبرق بضرورة إخلائها ومنع السفر على الطريق العام حفاظاً على حياتهم والابتعاد عن شواطئ البحر.
وقررت مصر فتح جسر جوي لنقل الدعم اللوجستي إلى ليبيا يبدأ بإيفاد 3 طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية و25 طاقم إنقاذ مزودا بكافة المعدات الفنية اللازمة، إضافة إلى طائرة أخرى، لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي للمقاتلين والمصابين.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت متزوجة من نائب... وفاة فنانة بعد صراع طويل مع المرض!
Lebanon 24
كانت متزوجة من نائب... وفاة فنانة بعد صراع طويل مع المرض!
09:43 | 2023-09-12
12/09/2023 09:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها بملابس مثيرة.. نادر صعب يدافع عن الإطلالات الجريئة لزوجته أنابيلا هلال والأخيرة تعلّق
Lebanon 24
بعد رقصها بملابس مثيرة.. نادر صعب يدافع عن الإطلالات الجريئة لزوجته أنابيلا هلال والأخيرة تعلّق
07:39 | 2023-09-12
12/09/2023 07:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وفاة 3 طلاب جامعيين سيارتهم اصطدمت بعامود كهرباء
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وفاة 3 طلاب جامعيين سيارتهم اصطدمت بعامود كهرباء
06:46 | 2023-09-12
12/09/2023 06:46:59
Lebanon 24
Lebanon 24
خرج عن صمته بعد 60 عاماً... ماذا كشف العميل السري السابق بول لانديس عن اغتيال كينيدي؟
Lebanon 24
خرج عن صمته بعد 60 عاماً... ماذا كشف العميل السري السابق بول لانديس عن اغتيال كينيدي؟
08:00 | 2023-09-12
12/09/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حدد زمانها ومكانها.. العالم الهولندي يغرّد مجددا عن زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام
Lebanon 24
حدد زمانها ومكانها.. العالم الهولندي يغرّد مجددا عن زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام
00:39 | 2023-09-13
13/09/2023 12:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:47 | 2023-09-13
كيم يعلن دعم روسيا في "حربها المقدسة"
03:30 | 2023-09-13
لقاء بوتين – كيم اليوم .. تقرير لـ"CNBC" يكشف: الغرب يشعر بالقلق
03:29 | 2023-09-13
ناجون من الكارثة في ليبيا يتحدثون عن "معجزة" حدثت!
03:24 | 2023-09-13
أسرارٌ عن اللقاء.. ماذا وراء إجتماع بوتين وزعيم كوريا الشماليّة؟
03:13 | 2023-09-13
قطع عنها الطرق برا وجوا وعبر النهر.. تنظيم القاعدة يعزل إحدى المدن في مالي
02:44 | 2023-09-13
"الأرض تغيرت": كوارث "غريبة" تضرب الدول العربية.. ما سرها؟
فيديو
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
13/09/2023 10:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
13/09/2023 10:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
13/09/2023 10:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24