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عربي-دولي

74 شخصا من قرية مصرية واحدة ضمن ضحايا العاصفة "دانيال" في ليبيا

Lebanon 24
13-09-2023 | 00:23
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ألمت بقرية مصرية فاجعة إنسانية حيث فقدت 74 شخصا من أبنائها في سيول وفيضانات ليبيا.

وكشف أهالي قرية الشريف مركز ببا محافظة بني سويف جنوب البلاد أنهم استيقظوا صباح أمس الثلاثاء على أنباء تفيد بوفاة وفقد 74 شخصا من أبناء القرية في إعصار دانيال المدمر الذي ضرب مدينة درنة الليبية.
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وأكد أحد أهالي القرية "للعربية.نت" أن نحو 3 آلاف شخص من أبناء القرية يعملون في ليبيا وبمهن مختلفة منذ سنوات وجميعهم أقارب وأبناء عمومة، مضيفاً أن من بين الضحايا 3 أشقاء و7 من عائلة واحدة.

وتعرضت ليبيا لإعصار شديد أدى لوفاة أكثر من 2000 شخص، بالإضافة لمئات المفقودين.
وأرسلت السلطات الليبية جثامين 145 مصريا قضوا في الإعصار والفيضانات التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية.

وقال مصدر ليبي مسؤول لـ"العربية.نت" إن جثامين المصريين وصلت إلى مشرحة طبرق، وتم إنهاء إجراءات إعادتهم لمصر عبر منفذ السلوم البري.

وطلبت السلطات الليبية من جميع الأجانب ضرورة الإبلاغ عن المفقودين للبحث عنهم أو عن جثامينهم، كما طالبت القاطنين وساكني الأودية في طبرق بضرورة إخلائها ومنع السفر على الطريق العام حفاظاً على حياتهم والابتعاد عن شواطئ البحر.
 
 
 
 
وقررت مصر فتح جسر جوي لنقل الدعم اللوجستي إلى ليبيا يبدأ بإيفاد 3 طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية و25 طاقم إنقاذ مزودا بكافة المعدات الفنية اللازمة، إضافة إلى طائرة أخرى، لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي للمقاتلين والمصابين.(العربية)

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