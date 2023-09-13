ماسك يكشف عن سبب عدم تفعيل "Starlink" فوق القرم

قال رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، إن سبب رفضه طلب كييف تفعيل خدمة الاتصالات الفضائية "ستارلينك" قرب القرم، كان عقوبات بلاده المفروضة ضد روسيا في عام 2022.



وأشار ماسك في حديثه عبر الإنترنت في مؤتمر التكنولوجيا All-In Summit، الذي نظمه The All-In Podcast، إلى أنه عندما تلقى طلب السلطات الأوكرانية بهذا الخصوص، كانت اتصالات Starlink مقطوعة عن منطقة القرم لأن الولايات المتحدة فرضت عقوباتها ضد روسيا التي شملت شبه الجزيرة.

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وأضاف: "هذه العقوبات بالذات، منعتنا من تشغيل الاتصال، وتطلبت إعادته الحصول على موافقة الحكومة الأميركية، وهو أمر لم يحدث". وأشار ماسك في حديثه عبر الإنترنت في مؤتمر التكنولوجيا All-In Summit، الذي نظمه The All-In Podcast، إلى أنه عندما تلقى طلب السلطات الأوكرانية بهذا الخصوص، كانت اتصالات Starlink مقطوعة عن منطقة القرم لأن الولايات المتحدة فرضت عقوباتها ضد روسيا التي شملت شبه الجزيرة.وأضاف: "هذه العقوبات بالذات، منعتنا من تشغيل الاتصال، وتطلبت إعادته الحصول على موافقة الحكومة الأميركية، وهو أمر لم يحدث".



وأشار ماسك إلى أنه تم استلام طلب السلطات الأوكرانية، "حرفيا في منتصف الليل". وقال: "عمليا لقد طلبوا من شركتنا المشاركة في عمل عسكري كبير"، وقارن مثل هذا العمل التخريبي بالهجوم الياباني على بيرل هاربور في ديسمبر 1941. وأكد ماسك أنه "كان سيشغل منظومة ستارلينك قرب القرم، لو أنه تلقى التوجيه بذلك من رئيس الولايات المتحدة جو بايدن".



وأعلن ماسك، سابقا، أنه رفض طلب أوكرانيا لتفعيل شبكة "ستارلينك" قرب القرم، لاعتقاده بأنه لا يجوز استخدام شبكة "ستارلينك" لشن هجمات أوكرانية على القرم، لأن ذلك ينتهك قواعد الشركة.



ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن سيرة ذاتية لماسك كتبها الكاتب والصحفي والتر إيزاكسن، أن ماسك منع وصول أوكرانيا إلى شبكة "ستارلينك" وذلك لإحباط هجوم سري كانت ستشنه القوات الأوكرانية على الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم.



ووفقا لمؤلف الكتاب، كان سبب قرار ماسك هو خشيته من استخدام روسيا للأسلحة النووية ردا على الهجوم الأوكراني على القرم. (RT)