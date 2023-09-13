روسيا تقصف ميناء اسماعيل الأوكراني.. وكييف تهاجم سيفاستوبول بـ 10 صواريخ و3 طائرات مسيّرة





وفي منشور على تطبيق "تليغرام"، قال حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر صباح الأربعاء إنّ "أسراباً من الطائرات المسيّرة الهجومية استهدفت منطقة إسماعيل. (...) تمّ تسجيل أضرار لحقت ببنى تحتية مرفئية وغيرها من (البنى التحتية) المدنية".

Advertisement

وأضاف أنّ "ستّة مدنيين" أصيبوا بجروح في هذا القصف ونقلوا إلى المستشفى، مشيراً إلى أنّ حالة ثلاثة منهم خطرة. أعلنت كييف أنّ مسيّرات روسية قصفت فجر الأربعاء، ميناء اسماعيل الواقع في جنوب أوكرانيا على نهر الدانوب، ممّا أدّى لتضرّر منشآت مرفئية وسقوط ستّة جرحى.وفي منشور على تطبيق "تليغرام"، قال حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر صباح الأربعاء إنّ "أسراباً من الطائرات المسيّرة الهجومية استهدفت منطقة إسماعيل. (...) تمّ تسجيل أضرار لحقت ببنى تحتية مرفئية وغيرها من (البنى التحتية) المدنية".وأضاف أنّ "ستّة مدنيين" أصيبوا بجروح في هذا القصف ونقلوا إلى المستشفى، مشيراً إلى أنّ حالة ثلاثة منهم خطرة.

وكان كيبر دعا السكّان خلال الليل إلى البقاء في أماكن آمنة إلى حين انتهاء حالة الاستنفار الجوي.



وإسماعيل، إلى جانب ريني، أحد أكبر الموانئ النهرية في أوكرانيا للحبوب ويقعان على نهر الدانوب على الحدود مع رومانيا.



وبالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا هاجمت سيفاستوبول بعشر صواريخ كروز و3 طائرات مسيرة، مشيرة إلى أن سفينتان تضررتا نتيجة الهجوم الصاروخي الأوكراني على سيفاستوبول.



وقال حاكم سيفاستوبول، في شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا ميخائيل رازفوزاييف، عبر "تليغرام" إن هجوما جويًا أوكرانيا في وقت مبكر من يوم الأربعاء أدى إلى اندلاع حريق في حوض سيفاستوبول لبناء السفن، مما أدى إلى إصابة 24 شخصا على الأقل.



وقال رازفوزاييف إن الهجوم الصاروخي تسبب في حريق في "منشأة غير مدنية". (العربية)