Advertisement

عربي-دولي

روسيا تقصف ميناء اسماعيل الأوكراني.. وكييف تهاجم سيفاستوبول بـ 10 صواريخ و3 طائرات مسيّرة

Lebanon 24
13-09-2023 | 00:32
A-
A+
Doc-P-1106912-638301878084814563.jpg
Doc-P-1106912-638301878084814563.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت كييف أنّ مسيّرات روسية قصفت فجر الأربعاء، ميناء اسماعيل الواقع في جنوب أوكرانيا على نهر الدانوب، ممّا أدّى لتضرّر منشآت مرفئية وسقوط ستّة جرحى.

وفي منشور على تطبيق "تليغرام"، قال حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر صباح الأربعاء إنّ "أسراباً من الطائرات المسيّرة الهجومية استهدفت منطقة إسماعيل. (...) تمّ تسجيل أضرار لحقت ببنى تحتية مرفئية وغيرها من (البنى التحتية) المدنية".
Advertisement

وأضاف أنّ "ستّة مدنيين" أصيبوا بجروح في هذا القصف ونقلوا إلى المستشفى، مشيراً إلى أنّ حالة ثلاثة منهم خطرة.
 
وكان كيبر دعا السكّان خلال الليل إلى البقاء في أماكن آمنة إلى حين انتهاء حالة الاستنفار الجوي.

وإسماعيل، إلى جانب ريني، أحد أكبر الموانئ النهرية في أوكرانيا للحبوب ويقعان على نهر الدانوب على الحدود مع رومانيا.

وبالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا هاجمت سيفاستوبول بعشر صواريخ كروز و3 طائرات مسيرة، مشيرة إلى أن سفينتان تضررتا نتيجة الهجوم الصاروخي الأوكراني على سيفاستوبول.

وقال حاكم سيفاستوبول، في شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا ميخائيل رازفوزاييف، عبر "تليغرام" إن هجوما جويًا أوكرانيا في وقت مبكر من يوم الأربعاء أدى إلى اندلاع حريق في حوض سيفاستوبول لبناء السفن، مما أدى إلى إصابة 24 شخصا على الأقل.

وقال رازفوزاييف إن الهجوم الصاروخي تسبب في حريق في "منشأة غير مدنية". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:47 | 2023-09-13
03:30 | 2023-09-13
03:29 | 2023-09-13
03:24 | 2023-09-13
03:13 | 2023-09-13
02:44 | 2023-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24