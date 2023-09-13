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عربي-دولي

بعد دعوة مكارثي لعزل بايدن.. ما الإجراءات اللازمة لذلك؟

Lebanon 24
13-09-2023 | 00:45
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يعتزم الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي إجراء تحقيقات في وجود أسباب موجبة لعزل الرئيس الأميركي، جو بايدن، اذ أشار زعيم الجمهوريين في المجلس، كيفن مكارثي إلى أن الرئيس الديمقراطي "كذّب" على الشعب الأميركي بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.
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وكانت التعاملات التجارية التي قام بها هانتر، نجل بايدن، عندما كان والده نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما، هدفا دائما للجمهوريين. لكن لم يظهر أي دليل موثوق حتى الآن على أن الرئيس الحالي متورط في أي شيء غير قانوني، وفقا للبيت الأبيض.
 
إجراءات العزل "Impeachment"

وتنص المادة الثانية من الدستور الأميركي على "وجوب عزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع الموظفين الفيدراليين في الولايات المتحدة من مناصبهم في حالة اتهامهم وإدانتهم بالخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجرائم الأخرى".

الـ Impeachment ليس العزل وإنما الإجراءات التي توفر آلية لعزل الرئيس من مصبه.

ويمنح الدستور الأميركي مجلس النواب السلطة الوحيدة لبدء إجراءات العزل، أولا بالتحقيق لجمع أدلة موجبة لعزل الرئيس، ثم بطرح مواد (اتهامات) لإقالته.

ولتبني مواد العزل، لا يحتاج مجلس النواب إلا إلى أغلبية بسيطة. وإذا تحققت، يعقد مجلس الشيوخ محاكمة العزل. وإذا كان الرئيس هو موضوع العزل، يتولى رئيس المحكمة العليا الأميركية رئاسة الجلسة. وإذا ثبتت إدانة الرئيس في محكمة مجلس الشيوخ، يتم عزله من منصبه. وقد لا يتمكن أبدا من شغل مناصب منتخبة مرة أخرى. وإذا لم تتم الإدانة، يمكن للرئيس الاستمرار في شغل المنصب.

رؤساء سابقون تعرضوا لإجراءات العزل
بدأ مجلس النواب إجراءات عزل أكثر من 60 مرة. ولكن لم يتبن سوى 21 محاولة عزل، شملت ثلاثة رؤساء، ووزيرا، وعضوا واحدا في مجلس الشيوخ.

ومن بين الذين واجهوا إجراءات العزل، أدان مجلس الشيوخ ثمانية مسؤولين فقط وعُزلوا من مناصبهم، وكانوا جميعا قضاة فيدراليين.

الرؤساء الذين واجهوا إجراءات العزل هم:

أندرو جونسون في عام 1868
 
برأ مجلس الشيوخ بيل كلينتون في 1999

دونالد ترامب في عامي 2019 و2021

وبقي الرؤساء الثلاثة، جونسون وكلينتون وترامب، في مناصبهم بعد تبرئة مجلس الشيوخ لهم من جميع التهم. (الحرة)
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