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عربي-دولي

بعد عرض خريطة "لا تتضمن الكويت"... اعتذار مصري رسمي خلال دورة للضباط

Lebanon 24
13-09-2023 | 01:36
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اعتذر مسؤولون بوزارة الخارجية المصرية للسفارة الكويتية في القاهرة، بسبب عرض خريطة لا تتضمن دولة الكويت خلال دورة للضباط.

وأصدرت سفارة الكويت لدى مصر بيانا "حول قيام أحد المحاضرين بإحدى الدورات التي يشارك فيها مجموعة من الضباط الكويتيين بعرض خريطة للوطن العربي لا تتضمن الحدود الدولية لدولة الكويت".
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ونشرت صحيفة "المجلس" الكويتية صورة الخريطة التي عرضت خلال الدورة، وتظهر أن الكويت هي جزء من العراق.


وأوضحت السفارة في بيانها أنها "قامت بالتنسيق مع المكتب العسكري بالقاهرة بالتواصل مع المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية والجهة المنظمة لهذه الدورة للوقوف على أسباب عرض خريطة غير رسمية لا تتضمن الحدود الدولية المعترف بها لدولة الكويت".


وأضاف البيان "بينت تلك الجهات بأن عرض هذه الخريطة كان خطأ غير مقصود من قبل المحاضر، وقد قام القائمون على هذه الدورة بالاعتذار للحضور عن هذا الخطأ الذي لا يقصد به بأي حال من الأحوال الإساءة لدولة الكويت، مؤكدين على أن العلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين لا يمكن المساس بها أو التأثير عليها". (الحرة)

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