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عربي-دولي
بوتين عن الاتهامات التي يواجهها ترامب: يظهر مدى تعفّن النظام الأميركي
Lebanon 24
13-09-2023
|
01:42
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تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن المشاكل القانونية التي يواجهها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن الاتهامات ضد ترامب لها دوافع سياسية، كما أنه كان مبتهجًا بالانقسامات التي أحدثتها هذه القضايا في الولايات المتحدة.
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وعلق بوتين على هذه النقطة بالقول: "فيما يتعلق بمحاكمة ترامب فإن هذا الأمر جيد لنا نظرًا إلى الأوضاع، لأن ذلك يظهر مدى تعفّن النظام الأميركي الذي لا يمكنه التظاهر بأنه يعلم الآخرين بشأن الديمقراطية".
وتابع قائلًا: "كل ما يحدث مع ترامب هو ملاحقة منافس سياسي لأسباب سياسية، يحدث هذا أمام الجمهور الأميركي والعالم بأكمله".
وفي حال فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، قال بوتين إنه لا يرى تغييرًا في السياسة أيًا كان من يفوز بالرئاسة الأميركية. (cnn عربية)
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