Advertisement

عربي-دولي

تعديل حكومي في اليابان يشمل وزيري الدفاع والخارجية

Lebanon 24
13-09-2023 | 01:46
A-
A+
Doc-P-1106937-638301920479194558.jpg
Doc-P-1106937-638301920479194558.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرى رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، تعديلات في حكومته شملت تغيير وزيري الخارجية والدفاع مع المحافظة عمليا على الهيكل الرئيسي للحكومة ولقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.
 

Advertisement
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد النساء بين الوزراء إلى خمس للمرة الأولى.


في منصب وزير الخارجية تم تعيين وزيرة العدل السابقة يوكو كاميكاوا البالغة من العمر 70 عاما، والتي حلت محل يوشيماسا هاياشي في هذا المنصب الذي شغله منذ عام 2021. تخرجت كاميكاوا من جامعة طوكيو وحصلت على الماجستير من جامعة هارفارد.
 
وخلال فترة عملها كوزيرة للعدل، وقعت كاميكاوا مراسيم لتنفيذ 16 حكما بالإعدام. ومن بينها، 13 قضية تتعلق بإعدام أعضاء الطائفة الإرهابية اليابانية "أوم شينريكيو".
 
وتم تعيين مينورو كيهارا، البالغ من العمر 54 عاما، في منصب وزير الدفاع.
 
وهذا الرجل لم يشغل سابقا مناصب وزارية، لكنه كان مستشارا لرئيس الوزراء في قضايا الأمن القومي. وعمل في عام 2013 كممثل لوزارة الدفاع في البرلمان. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:47 | 2023-09-13
03:30 | 2023-09-13
03:29 | 2023-09-13
03:24 | 2023-09-13
03:13 | 2023-09-13
02:44 | 2023-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24