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عربي-دولي

حادثة قديمة.. بوش يكشف كيف نجا من وجبة قدمها له قائد فاغنر

Lebanon 24
13-09-2023 | 01:51
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أفاد موقع "ذا هيل" ان الرئيس الأميركي السابق جورج بوش استذكر هذا الأسبوع تناول العشاء الذي قدمه رئيس شركة فاغنر يفغيني بريغوزين خلال قمة مجموعة الثماني في روسيا، مازحا أنه "نجا" منها.

وعندما سُئل في قمة يالطا السنوية للاستراتيجية الأوروبية عما إذا كان موت بريغوجين في حادث تحطم طائرة الشهر الماضي أمراً صادماً، أجاب بوش: "لا"، قبل أن يشير إلى لقائه مع قائد فاغنر الروسي قبل أكثر من خمسة عشر عاماً.
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وقال بوش: "ما كان صادماً بالنسبة لي هو أنني رأيت صورة قبل بضعة أيام لقمة مجموعة الثماني في سانت بطرسبورغ، حيث كان بريغوجين هو الرجل الذي يقدم لي الطعام.. لقد كان رئيس الطهاة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكان في الصورة، وقال أحدهم: "حسناً، هل تتذكره؟" فقلت: "لا، كل ما أعرفه هو أنني نجوت".

وحضر بوش قمة مجموعة الثماني في سان بطرسبورغ بروسيا في تموز 2006، حيث عقد اجتماعاً ثنائياً مع بوتين. وكان قد التقى بوتين من قبل في عام 2001، وبعد ذلك قال عبارته الشهيرة: "نظرت إلى الرجل في عينيه. لقد وجدته صريحًا جدًا وجديرًا بالثقة".

وأصبح بريغوجين شخصية سيئة السمعة وسط الحرب الأوكرانية، بصفته رئيسًا لقوات من المرتزقة قامت بتجنيد السجناء على الخطوط الأمامية، ورغم أنه حليف مقرب من بوتين، فإنه انتقد الجيش الروسي علنًا. ثم أطلق تمردا قصيرا في يونيو ضد الكرملين، قبل نفيه إلى بيلاروسيا. وبعد شهرين، توفي بريغوجين بسبب تحطم غامض لطائرته الخاصة على بعد حوالي 100 ميل من موسكو.

وشارك الآلاف من قوات فاغنر في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث مات أكثر من 20 ألف رجل في معركة باخموت وحدها، وفقًا لوكالة أسوشييتد برس.

وفي تصريحاته في نفس المؤتمر، حذر بوش أوكرانيا من الفساد المستشري في البلد قائلا إن وقف الفساد سوف يساعد أوكرانيا على تأمين طويل الأمد للمساعدات الإنسانية. وتابع "سندعم جميعا أوكرانيا حتى طرد روسيا من أراضيها"، وأضاف أنه من الضروري شرح أهمية صمود أوكرانيا مؤكدا أن انتصار روسيا لن يوقفها"، متسائلا "ما هو مصير بولندا ولا تفيا ورومانيا؟".(العربية)

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