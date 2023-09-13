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ايران... اعتقال 3 من قادة التجمعات المعادية للبلاد

Lebanon 24
13-09-2023 | 02:36
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تمكنت وزارة الأمن الإيرانية من خلال المراقبة الاستخباراتية من اعتقال 3 من قادة التجمعات المعادية للبلاد في الخارج، بحسب ما أفادت وكالة "فارس".

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن كوادر وزارة الأمن تمكنت من إلقاء القبض على 3 من قادة التجمعات المعادية الذين كانوا يعملون ضد الجمهورية الإسلامية في ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا من خلال عمليات معقدة ودقيقة وجلبهم إلى داخل إيران.
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وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية يوم أمس عن اعتقال أجهزة الأمن في البلاد مواطنين فرنسيين بتهمة التجسس، إضافة إلى سجن مواطن سويدي بتهمة "ارتكاب جرائم"، وإحالة القضايا للمحاكم المختصة. (RT)
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