كيم يعلن دعم روسيا في "حربها المقدسة"

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اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، في قاعدة مطار فوستوتشني الفضائية الواقعة في مقاطعة آمور الروسية.وفي كلمته الافتتاحية رحب بوتين بكيم في روسيا، قائلا إنه سعيد لرؤيته، وقال ان التعاون الاقتصادي، والقضايا الانسانية، والوضع في المنطقة، هي من بين الموضوعات على جدول أعمال محادثاتهما.وأشار الرئيس الروسي إلى أن اللقاء يعقد في الفترة التي تحتفل فيها كوريا الشمالية بأعياد وطنية مهمة، وقال: "أنا سعيد جدا برؤيتكم، وخاصة في وقت الاحتفال بالمناسبات مثل مرور 75 عاما على تأسيس كوريا الشمالية، و70 عاما على الانتصار في حرب التحرير الكبرى، و75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية".وبالإشارة إلى مكان انعقاد الاجتماع، قال بوتين إن روسيا فخورة بإنجازات قطاعها الفضائي.من جانبه أبلغ زعيم كوريا الشمالية الرئيس الروسي بأن بلاده تعرض "دعمها الكامل غير المشروط" لروسيا في "قتالها المقدس" للدفاع عن مصالحها الأمنية.وأضاف كيم: العلاقة مع روسيا ستشهد تعاونا فيما يتعلق بتطوير التقنيات الفضائية وسترتقي إلى مستوى جديد بما فيه مصالح الشعبين.وتابع: "سنخوض المعركة إلى جانب روسيا ضد السياسات الاستعمارية .و سندعم دائما قرارات الرئيس بوتين والقيادة الروسية، سنخوض معا الحرب ضد الإمبريالية.وبعد مراسم الاستقبال التي جرت عند المدخل الرئيسي لمبنى تركيب واختبار الصواريخ الحاملة للمجمع التقني في مطار فوستوشني الفضائي، تجول كيم بصحبة بوتين في صالة تجميع الصاروخ الفضائي "أنغارا"، كما اصطحب بوتين ضيفه لمشاهدة قاعدة إطلاق الصاروخ الفضائي "سويوز" في المطار.وقبل بدء المحادثات، علق بوتين، على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستساعد كوريا الشمالية في بناء أقمار صناعية فضائية، بالقول إن الزيارة إلى هذا المكان تهدف لهذه الغاية بالتحديد.وقال بوتين للصحفيين: "زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يظهر اهتماما كبيرا بتكنولوجيا الصواريخ، ويحاولون تطوير الفضاء".(سكاي نيوز)